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不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

記者彭宣雅、劉星君、周宗禎／連線報導
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

鳳梨禁令事件持續延燒，農政單位宣傳去年台灣生鮮鳳梨成功外銷澳洲，卻被踢爆因疫情影響，僅外銷56公斤鳳梨乾，如今農政單位祭出高額空運費，全力拚澳洲市場，每公斤補貼105元。世界台灣商會聯合總會前會長、國策顧問林見松5日證實，有兩公噸台灣生鮮鳳梨輸往澳洲，1公噸去墨爾本，1公噸去布里斯本。

林見松表示，世界台灣商會號召台商買鳳梨，但很多地區無法出口到台僑的僑居地，只有加拿大、澳洲、新加坡幾個國家可以，澳洲是去年3月同意台灣生鮮鳳梨輸入，總算會有兩公噸到澳洲，若順利的話，不久的將來也會有3到5公噸到澳洲，為台灣開拓新的鳳梨市場。台灣之前外銷到中國的鳳梨每年約4萬多公噸。

根據農委會資料，台灣生鮮鳳梨可以賣到中國、日本、香港、加拿大、新加坡、馬來西亞、澳門、韓國、汶萊、俄羅斯、帛琉、關島（美國）、馬紹爾群島、中東巴林、泰國、澳洲；其中外銷到中國的鳳梨每年約4萬多公噸。

為了賣鳳梨，農委會也祭出各種拓銷補貼方案，其中去澳洲空運每公斤補助105元、海運23元；中東海空運每公斤補助15元；其他地區則海空運每公斤12元。

林見松表示，現在運費非常貴，預計1公斤台灣鳳梨，在澳洲要賣15至20元澳幣（約12-15元美金）；當地台商說，去墨爾本這1公噸能賣就賣，不能賣就分給當地台商，讓大家吃到台灣鳳梨。但他也強調，不是送，是商業銷售。

此外，屏東縣鳳梨4月將進入產季高峰，受中國禁銷台灣鳳梨影響，屏東縣府近日接獲鳳梨農友反映，有貿易商到產地探詢價格，竟想要壓低，以1斤10元向農友收購，遭農友斷然拒絕。5日也有農民攔下台南市長黃偉哲陳情，拜託政府補助要重視受害的小農。

鳳梨價格產地均價在1斤12到14元，屏東縣長潘孟安說，有接到農友反映，部分貿易商看到中國禁銷台灣鳳梨，想壓低價格，壓價到1斤10元，「我們很堅持，不能藉機壓價」，他也跟農民要求，不能讓賤價影響行情。

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