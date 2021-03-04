台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

11.7萬劑AZ新冠疫苗 前天抵台。指揮中心發言人莊人祥昨說，正研擬比照美國，民眾完成施打後，可拿到一張可隨身攜帶的證明小卡，上面擬登錄接種日期、疫苗名稱，做為日後出入境時的重要個人防疫文件。此外，初步規畫100家左右醫院提供施打服務，各縣市皆有接種處。

莊人祥強調，「這次不會走七天快速審查，急著開打」，過去疫苗進入實驗室審查都需耗時40天，但若資料齊全，可以節省作業時間。

莊人祥還說，未來開打前，不排除提供「新冠肺炎疫苗一網通」服務，供優先接種對象搜尋離家最近接種醫療院所，以及疫苗名稱。

另一方面，南韓 施打新冠疫苗近一周，3日先傳出兩人接種AZ疫苗後死亡，4日再傳三人施打AZ疫苗後喪命，但是目前還無法證實5人死亡與AZ疫苗存在因果關係。青瓦台表示，文在寅總統已表明，願意接種AZ疫苗。

莊人祥說，初步掌握南韓死亡個案都有慢性疾病，如糖尿病、癲癇等，一切仍待釐清與疫苗是否有關聯性。英國接種近700萬劑AZ疫苗，共有205件死亡個案，經查證皆與疫苗無關。

但國外施打情況也多少影響國內民眾施打意願。醫護人員為第一順位接種者，疫苗施打意願僅6成，第三順位為航空從業人員，施打意願則逾7成。交通部民航局長林國顯說，航空從業人員約有2.5萬人符合資格，至少約1.8萬人願意施打，已將施打名單報給指揮中心。莊人祥說，航空從業人員施打意願比醫護人員高，這可能與航空業界期盼透過疫苗後恢復以往榮景有關。

新北市長侯友宜昨則對指揮官陳時中 及行政院長蘇貞昌喊話，民眾如果有疑慮，政府首長有責任率先施打，安頓民心。陳時中及蘇貞昌都有喊出，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」。

至於第二波批疫苗來台，是否開放其他順位對象接種，莊人祥說，要視貨源數量決定，若數量不足，仍需保留給醫護人員完成第二劑接種。