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AZ疫苗抵台 府院反應不及 有人不希望蔡政府太得意？

記者侯俐安、陳嘉寧／台北4日電
台灣向AZ藥廠直接訂購一千萬劑疫苗中的首批到貨。（歐新社）
台灣向AZ藥廠直接訂購一千萬劑疫苗中的首批到貨。（歐新社）

台灣首批新冠肺炎疫苗昨天抵台，11.7萬劑AZ疫苗，昨天上午10時25分由大韓航空運抵桃園機場。由於全程保密到家，官方稱上午9時許才得知此事，也讓演練時原訂20分鐘可讓疫苗離開機場，卻到下午1時20分，衛福部才急調度醫療物流公司裕利物流，將疫苗貨櫃載離機場，從抵達到離開機場花了近三個小時。

本報系聯合報報導，知情人士指出，昨天上午相關單位得知疫苗將抵台後，總統府要求全程保密、官方不得拍照；但消息傳開後，仍吸引衛福部、桃機、華儲、桃勤等現場作業人員前往，用手機記錄歷史性的一刻，現場照片也迅速傳開。

衛福部長陳時中說，他是早上9時才接獲通知「貨在機上，11時左右到」。不僅衛福部，交通部、桃園機場也都是上午9時許才得知。由於班機從韓國到台灣僅三小時，等於飛了三分之二航程，台灣才接獲通知。

陳時中說，「好朋友隨時要來，不反對。」將直接分配給11.7萬名醫護施打第一劑。

●班機、物流 都是韓方指定

消息人士指出，原本設想疫苗在抵台48小時前接獲通知，原本演練時，都可讓疫苗採機邊驗收，海關文件事先準備好後，縮短貨物通關時間，疫苗可以在下機20分鐘內離開機場。不過這次疫苗來台保密到家，由韓方負責運抵指定地點，班機、抵台物流，才會使用大韓航空運送，而非原先台方設想由華航載送，不過也是採免驗程序。

首批新冠疫苗抵台前，指揮中心竟毫不知情，抵台後更沒任何政治人物前往迎接。台北中國時報報導，業界人士認為，疫苗抵台是重要大事，但台灣卻直到出貨當天才收到業者通知，顯然AZ對出售台灣疫苗一事打算低調處理，研判背後可能有其他因素介入，可能有人不希望蔡政府太得意。

業界人士分析，按過去民進黨政府的習性，疫苗到貨此等大事必會盛大宣傳，但從昨天指揮中心的記者會中可看出，AZ極可能是拖到最後一刻才通知台方，讓府、院、黨反應不及，因此總統蔡英文、行政院長蘇貞昌才未親臨前往機場迎接。

報導指出，去年8月6日，大陸深圳康泰製藥公司與AZ簽下協議，要在今年底前合作生產至少2億劑新冠疫苗，雖然深圳康泰指出，這份合約主要用於大陸內地市場，但當今兩岸跌到谷底的關係，AZ出售疫苗給台灣也只能盡量低調處理，才會出現指揮中心事前完全不知情的狀況。

首批新冠肺炎疫苗3日抵台。(圖:讀者提供)
首批新冠肺炎疫苗3日抵台。(圖:讀者提供)

疫苗 機場 台灣

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