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嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗

AZ疫苗抵台 11.7萬名醫護先打

記者侯俐安、陳嘉寧、陳婕翎、楊雅棠／台北報導
台灣向AZ藥廠直接訂購一千萬劑疫苗中的首批到貨。（歐新社）
台灣向AZ藥廠直接訂購一千萬劑疫苗中的首批到貨。（歐新社）

期盼多時，首批新冠疫苗終於抵台，本報3日率先披露，大韓航空客機運送11.7萬劑AZ疫苗，於3日上午10時21分抵達桃園機場；由於事發突然，指揮中心上午9時才接獲通知，當時疫苗已在運送途中。指揮官陳時中隨後證實本報訊息，他說，「好朋友隨時要來，不反對。」將直接分配給11.7萬名醫護施打第一劑。

大韓航空運送冷凍貨櫃

大韓航空客機3日將AZ疫苗存放於1只航空貨物專用冷凍貨櫃中，抵達機場後，海關、疾管署等單位官員在停機坪簡單檢查，隨即由地勤人員開拖車將貨櫃拖到華儲冷鏈倉庫暫存。指揮中心發言人莊人祥說，疫苗檢驗封緘放行後，會先運至這200多家專責醫療院所，目前已設計預約系統。

首批新冠肺炎疫苗3日抵台，11.7萬劑AZ疫苗自韓國空運至桃園機場。圖／讀者提供
首批新冠肺炎疫苗3日抵台，11.7萬劑AZ疫苗自韓國空運至桃園機場。圖／讀者提供

1千萬劑AZ中的首批

這是台灣向AZ藥廠直接訂購1千萬劑疫苗中的首批，透過COVAX所採購的第一階段20萬劑AZ新冠疫苗則尚未到貨。陳時中說，11.7萬劑AZ疫苗是供應商承諾供貨的一部分，疫苗提早抵台，早一點取得當然好，民眾才安心。

各國陸續開打新冠疫苗，不少國家元首現身機場迎接首批疫苗，陳時中說，總統相當重視疫苗到來，但是決定全權交由專業人員處理，「那些（總統接機疫苗）國家死亡率和發生率都很嚴重」。

供應211家醫療院所

陳時中說，AZ疫苗需存放於2至八度環境，每人需施打2劑，為盡快提升醫護接種率，直接開放醫事人員施打，第一批接種對象為211家負責治療、隔離、採檢的專責醫療院所醫護人員。

「全國醫護一起公平施打，不會從桃園先開打。」陳時中說，直接照顧、採檢確診者或疑似個案的第一線工作人員，屬於第一風險人員，共5萬0716人，將最先接種；首批疫苗數量足夠，不排除讓二級風險一線醫護人員也能施打。

陳時中：7天開打太趕

衛福部食藥署3日啟動疫苗檢驗封緘，因相關單位已事前提出專案進口書面審查，將力拚7天完成作業，不過陳時中認為，首批疫苗需更為謹慎，7天內開打太趕，甚至不願承諾3月中旬有機會施打。

通關後，在警車戒護下，前往機場旁某醫藥物流冷鏈倉庫存放。記者陳嘉寧／攝影
通關後，在警車戒護下，前往機場旁某醫藥物流冷鏈倉庫存放。記者陳嘉寧／攝影

疫苗 陳時中 機場

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