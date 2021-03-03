我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

AZ疫苗抵台！衛福部檢驗封緘 力拚7天內開打

記者陳婕翎、楊雅棠／台北3日電
台首批20萬劑牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空KE-691班機運抵台灣桃園機場。（圖：讀者提供）
台首批20萬劑牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空KE-691班機運抵台灣桃園機場。（圖：讀者提供）

台中央流行疫情指揮中心日前透過COVAX提供的20萬劑AZ新冠疫苗，上午10時25分疫苗搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。衛福部啟動新冠疫苗檢驗封緘作業，力拚七天內完成，即可開打，甚至傳出衛福部在飛機落地前「一小時」才接獲通知。

台透過COVAX平台第一波獲取的AZ疫苗20萬劑近期有望抵台，截至昨天指揮中心發言人莊人祥都說，無進一步首貨量、時程相關消息，但該平台承諾首批疫苗外，其餘AZ疫苗將在今年5月前全數到貨，預估台最快明年中可達新冠群體免疫，持續落實公衛措施，仍能加速疫情下降。

衛福部表示，正和指揮中心確認倉儲時間，預計今天完成現場查核溫度、數量及抽樣檢驗等工作，全部檢驗審查結束才會封緘，因為事前有提出專案進口書面審查，力拚七天內完成即可開打。

指揮中心已針對新冠肺炎疫苗優先接種對象更新因應，從九大類擴增為十類，其中，空服員、防疫計程車司機、因特殊情形必要出國的代表國家運動員、外交人員新列入第三、四類優先施打，發言人莊人祥表示，這兩類族群預估不會超過5萬人，詳細數字造冊中。

根據最新調整，新冠疫苗施打第一順位仍為33萬名醫護人員；第二順位是「維持防疫量能」一線中央及地方政府防疫人員，第三類「高接觸風險工作者」再新列國籍航空機組員、國際商船船員（含國籍船舶船員及權宜國籍船員）、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作者。

而第四順位是這次新增的「因特殊情形必要出國者」，除因公務的外交人員外，代表國家出國比賽的選手也被框列，莊人祥表示，主要是東奧今年確定舉行，相關訓練比賽已展開，雖然選手們在國內沒有風險，不代表出國沒有感染風險。

照指揮中心日前算法，首批AZ疫苗抵台，最快一周書審即可開打第一劑，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，AZ疫苗兩劑需間隔八周，約5月初開打第二劑，據牛津大學臨床數據分析，接種後22天產生免疫力，台最快在5月底就能出現完整保護力者。

疫苗 防疫 疫情

上一則

台首批新冠疫苗到了！AZ疫苗由大韓航空運抵

延伸閱讀

次等疫苗？ 樣本不一樣 嬌生被誤解了

次等疫苗？ 樣本不一樣 嬌生被誤解了
別怕銀髮族打AZ疫苗沒效 英研究證實保護力逾7成

別怕銀髮族打AZ疫苗沒效 英研究證實保護力逾7成
覆蓋率低+未開打… 疫苗評比不佳 台防疫排名跌到第7

覆蓋率低+未開打… 疫苗評比不佳 台防疫排名跌到第7
一個月內致死率升高 全球抗疫排名台下滑至第7名

一個月內致死率升高 全球抗疫排名台下滑至第7名

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人