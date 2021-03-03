AZ疫苗抵台！衛福部檢驗封緘 力拚7天內開打

台首批20萬劑牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空KE-691班機運抵台灣桃園機場。（圖：讀者提供）

台中央流行疫情 指揮中心日前透過COVAX提供的20萬劑AZ新冠疫苗 ，上午10時25分疫苗搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。衛福部啟動新冠疫苗檢驗封緘作業，力拚七天內完成，即可開打，甚至傳出衛福部在飛機落地前「一小時」才接獲通知。

台透過COVAX平台第一波獲取的AZ疫苗20萬劑近期有望抵台，截至昨天指揮中心發言人莊人祥都說，無進一步首貨量、時程相關消息，但該平台承諾首批疫苗外，其餘AZ疫苗將在今年5月前全數到貨，預估台最快明年中可達新冠群體免疫，持續落實公衛措施，仍能加速疫情下降。

衛福部表示，正和指揮中心確認倉儲時間，預計今天完成現場查核溫度、數量及抽樣檢驗等工作，全部檢驗審查結束才會封緘，因為事前有提出專案進口書面審查，力拚七天內完成即可開打。

指揮中心已針對新冠肺炎疫苗優先接種對象更新因應，從九大類擴增為十類，其中，空服員、防疫 計程車司機、因特殊情形必要出國的代表國家運動員、外交人員新列入第三、四類優先施打，發言人莊人祥表示，這兩類族群預估不會超過5萬人，詳細數字造冊中。

根據最新調整，新冠疫苗施打第一順位仍為33萬名醫護人員；第二順位是「維持防疫量能」一線中央及地方政府防疫人員，第三類「高接觸風險工作者」再新列國籍航空機組員、國際商船船員（含國籍船舶船員及權宜國籍船員）、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作者。

而第四順位是這次新增的「因特殊情形必要出國者」，除因公務的外交人員外，代表國家出國比賽的選手也被框列，莊人祥表示，主要是東奧今年確定舉行，相關訓練比賽已展開，雖然選手們在國內沒有風險，不代表出國沒有感染風險。

照指揮中心日前算法，首批AZ疫苗抵台，最快一周書審即可開打第一劑，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，AZ疫苗兩劑需間隔八周，約5月初開打第二劑，據牛津大學臨床數據分析，接種後22天產生免疫力，台最快在5月底就能出現完整保護力者。