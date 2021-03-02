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美前國安顧問警告 明年起北京犯台的危險最大

編譯黃淑玲／綜合報導
美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特2日回覆參議院軍事委員會議員詢問時提出警告，台灣明年起可能陷入軍事衝突的最大危險之中。（取材自推特）
美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特2日回覆參議院軍事委員會議員詢問時提出警告，台灣明年起可能陷入軍事衝突的最大危險之中。（取材自推特）

美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）周二（2日）回覆參議院軍事委員會議員詢問時提出警告，台灣明年起可能陷入軍事衝突的最大危險之中。他說，中國犯台是亞太地區一大引爆點。

據日經新聞報導，麥馬斯特說，台灣最危險的時期是在2022年北京冬季奧運與中國共產黨全國代表大會之後。

日經指出，美國參院軍事委員會舉辦聽證會，參議員們關切華府對中國可能入侵台灣是否有所準備，因為愈來愈多的情境顯出這將是亞太地區最大的爆點之一。

「台灣是中國下一個最大目標，是最重大的引爆點」，麥馬斯特認為有可能導致大規模戰爭。麥馬斯特現為史丹福大學胡佛研究所資深研究員。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）特別提到台灣的半導體產業也將因此受到威脅。他說，北京對台灣的行動涉及先進技術上的競爭，「如果中國進犯、兼併台灣，領先世界的半導體晶片製造也將同時到手。」

根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）的資料，台灣是全球最大的半導體製造者，占總產出的22%。

至於華府是否該放棄以往對台灣的戰略模糊政策，轉為戰略清晰。麥馬斯特認為，在公開對台做出六項保證之後，目前的政策已經足夠。避免美中軍事衝突的關鍵，要在台灣最大危險期之前，強化台灣自身的防衛力量。

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