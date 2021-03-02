別怕銀髮族打AZ疫苗沒效 英研究證實保護力逾7成

AZ疫苗。（美聯社）

國際間傳出牛津AZ疫苗 對銀髮族保護效果不佳，各國接種建議兩極。英國 最新研究顯示，70歲以上長者無論接種AZ或BNT疫苗，4周後保護力都差不多，還能降低染疫長輩住院率。

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥2日下午在疾管署疫情周報中被問到此事時表示，目前根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，只要是18歲以上民眾都可接種AZ疫苗，反觀國際間則相當兩極，一派認為可以打，另一派認為AZ疫苗對於65歲以上接種效果證據不足，看法相對保留。

莊人祥說，綜觀目前各國，英國是全面開放65歲以上長輩接種，加拿大則是政府認為英國已經打了這麼多，長輩也沒出問題，開放65歲以上長者接種，但加拿大的接種諮詢委員會並不建議施打。

除此之外，上個月僅開放65歲以下民眾施打的法國，近日已開放65至74歲長者施打；而德國 、韓國僅供65 歲以下民眾施打，但目前德國正研議放寬接種年齡上限。

莊人祥指出，英國政府衛生單位針對該國750萬名70歲以上長者進行研究，追蹤接種牛津AZ、德國BNT疫苗效益，發現接種一劑BNT疫苗4周後，保護力介於57%至61%，而AZ疫苗保護力則為60%至73%，顯示無論打哪一種疫苗，4周過後保護力都相當，且AZ疫苗保護力還比BNT還略高一些。

他表示，該研究另針對80歲以上確診個案進行分析，發現接種疫苗34天後，可有效預防80%住院率。

莊人祥也指出，根據目前規劃，65歲以上族群將在疫苗具備一定數量時才會開放接種，未來將根據全球相關研究結果，滾動式檢討65歲以上族群的接種規畫。