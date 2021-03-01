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80歲婆婆外遇73歲男還變小四！媳婦上網問怎麼辦？

記者修瑞瑩／台南2日電
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）

一名網友在臉書社團「爆料公社」Po文，指80歲的婆婆跟73歲男子外遇，因為一名也是80歲的老婦上門吵架，家人才發現婆婆竟然做了「小四」，現在公公吵著要離婚，還要把婆婆趕出家門，讓一家人都相當苦惱。

網友希望大家幫忙想辦法，該如何處理「離奇的家庭真實事故」，但不少網友卻歪樓，「能不能Po一下73歲外遇男的照片」、「73歲的阿公是怎麼辦到的」、「73歲都能夠有小三、小四，中年的單身狗要哭了」

這名網友在臉書上Po文，表示自己的婆婆80歲，前兩天有一名年約80歲的阿婆上門找婆婆吵架，兩個人還差點打起來，家人處理才發現，原來婆婆在外面交了一個73歲的男友，公公卻完全不知情。

網友表示，原本以為上門吵架的是男友的元配，但是兩個人大吵的時候互罵「小三」、「小四」，才知道上門的是小三，婆婆竟然是小四，由於鬧到公公也知道，原本和樂住在一起的一家人，現在雞飛狗跳，讓她相當苦惱，希望大家幫她想辦法勸公公不要離婚。

其他網友表示「就算是年紀大了，公公遇到這種事情應該還是很不爽吧，為什麼要勸他不要離婚？」、「晚輩最好不要介入這種事，能做的是幫婆婆租房子，讓她不要因此沒人照顧」

網友都對事件中的多人都已經7、80歲，還會發生這種事情，感到意外，但是也有網友表示「身邊的人真的有人到這麼老還發生這種事」

也有人分享自己的親身經驗「我某叔叔原本跟A女在一起，但她個性太難搞就甩了她，馬上跟B女在一起，重點叔叔還有老婆，有次他要去露營，他開一台車，車上有老婆跟A跟B，整個車上氣氛很差，還玩了三天兩夜，重點全車的人都要60歲了」。

網友表示，台灣已經成為超高齡的社會，以後類似的事情可能會越來越多。

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