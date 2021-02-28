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中國禁台灣鳳梨打壓？環時社評：綠營心裡有鬼

記者羅印冲／綜合報導
中國海關總署決定自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。（本報資料照片）
中國海關總署決定自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。（本報資料照片）

中國暫停進口台灣鳳梨，民進黨批評中國對台經濟打壓，中國官方外圍媒體環球時報刊發社評說，此事在中國屬於一個微不足道的調整，且是出於檢出有害生物、防範植物疫情風險的原因；台方極力將此事進行政治化操作，宣揚這是中國在藉鳳梨打壓他們。「台當局和綠媒非要政治解讀，首先是因為他們幹了太多破壞兩岸關係的壞事而心裡有鬼，早有預期中國會施以懲罰。」

社評指出，因此，中國為生物防疫暫停進口台灣鳳梨的決定一出，就對上了他們的預感和焦慮。這就像有人在黑暗中本來就戰戰兢兢的，任何響動都可能引爆他們的恐懼，令他們發出尖叫。

文章反問：此前台當局禁了中國大閘蟹以及泰國山竹的進口，試問這也都是台灣在打政治牌嗎？

社評稱，在兩岸貿易方向，民進黨當局一再舉起所謂國家安全的招牌，與美國的對華打壓遙相呼應，在過去兩年先後禁華為、禁中國無人機、禁淘寶和愛奇藝，甚至在台灣無疫苗可用的情況下禁中國疫苗，還高叫要呼應美國主導的排斥中國的供應鏈。

社評警告說，民進黨當局需小心不觸發台海局勢出現骨牌式的翻轉。中國有那麼多惠台政策，台灣如此小的經濟體竟有上千億的對中國順差，都是因為中國長期奉行和平統一的兩岸路線。民進黨當局不應把中國朝徹底失望的方向推，逼中國朝台灣經濟下手。「一旦走到那一步，禁鳳梨根本就不算牌，究竟會有什麼牌，也完全用不著中國說，留民進黨當局去做一連串的噩夢吧。」

中國 台灣 民進黨

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