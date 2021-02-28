蔡英文對農民信心喊話 台灣不僅會做晶片也種好吃鳳梨

蔡英文總統28日下午到大樹鳳梨田給高雄農會幹部與鳳梨農加油打氣。記者劉學聖／攝影

明天起中國 停止進口台灣 鳳梨，28日下午蔡英文 總統偕同農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁等人到高雄大樹向農民信心喊話。蔡英文表示，農委會已經做好應變措施，最重要原則是不能讓農民收入減少，鳳梨銷往全世界，讓外界見證台灣人不只會做晶片，也會種好吃鳳梨。

針對此次的鳳梨停止進口，農委會主委陳吉仲表示，國際貿易不是這樣處理的，農委會已經寫信，也會繼續用國際規範據理力爭；政府準備以10億元穩定鳳梨價格，開拓外銷與推動多元加工部分都會努力，約以4萬噸為目標。

陳吉仲說，台灣去年外銷鳳梨4.5萬噸，9成多銷往中國，去年台灣輸日鳳梨2千多噸，今天為止已有3500噸訂單，今年輸日可望超過5千噸，雞蛋不會放同一個籃子，今年透過獎勵金外銷中國之外的市場，目標是3萬噸。

其次，推動多元加工目標是2萬噸。陳吉仲說，鳳梨酥等糕餅業每年進口鳳梨超過5千噸，今年改用台灣鳳梨，所有加工業者合計有1萬5千噸訂單，另有餐飲料業下訂4500噸，兩者總計2萬噸，這個數字已占外銷中國鳳梨的一半。近日另有40、50家大企業主動下訂超過1千800噸。

蔡英文表示，此行主要來替農民加油打氣，鳳梨暫停的動作不符合貿易規定，也不是一個負責任的措施。她認為，最重要一個原則是不能夠讓人民收入減少，要維持穩定，只有這個原則一定要守住，對於出口對象不合理的措施，政府頭一件事情是要保護農民，不會讓農民受到影響、損失，她要告訴大家「免驚免煩惱，政府挺你」。

蔡說，利用這個機會，台灣人要展現團結，台灣鳳梨本來就很出名，現在更出名，政府也趁此機會多做外銷，將台灣多汁、好吃鳳梨銷到全世界，見證台灣人不只會製作晶片，還會種好吃鳳梨，有信心化危機為轉機。