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馬柯同台 昔2度拒握手 柯文哲：人活世上哪個不尷尬？

記者林麗玉／台北報導
適逢二二八事件74周年，台北市政府今舉辦「二二八事件74 周年紀念系列活動」，市長柯文哲與前總統馬英九同台，儘管現場兩人互動不多，不過柯文哲到場時，馬柯互相拱手致意。記者林麗玉／攝影
適逢二二八事件74周年，台北市政府今舉辦「二二八事件74 周年紀念系列活動」，市長柯文哲與前總統馬英九同台，儘管現場兩人互動不多，不過柯文哲到場時，馬柯互相拱手致意。記者林麗玉／攝影

適逢二二八事件74周年，台北市政府今舉辦「二二八事件74周年紀念系列活動」，市長柯文哲與前總統馬英九同台，儘管現場兩人互動不多，不過柯文哲到場時，馬柯互相拱手致意，相較6年前二二八活動，柯文哲兩度拒絕馬英九握手，今卻要與馬英九共同促進和諧，態度大轉變，柯文哲今表示，「若促進社會和諧是戰略目標，大家都可以談。」

媒體追問，態度大轉變會不會尷尬？柯說，「人活在世界上，哪一個不尷尬？」

由於今天的二二八紀念活動，北市府也有邀請副總統賴清德出席，但賴卻婉拒出席，柯文哲表示，賴清德不來，他沒有辦法替賴清德回答，不過人活在世上，哪一天沒有壓力。若認為是對的事情，就勇敢去做，這樣就好了。

北市府邀馬英九出席二二八活動，原本挑戰一日北高的柯文哲，也特定從彰化北上參加活動，結束後，又要繼續南下台南騎自行車，被質疑是為蹭馬英九聲量，柯文哲今天說，他常說與人為善，這次有兩個協辦單位，一個希望邀馬英九，一個希望邀副總統賴清德。

柯說，他的態度就是沒意見，都歡迎，也沒有特別什麼目的，希望大家可以對話。尤其北市府去年設市百年，他也親自與馬英九、陳水扁，但這兩個人，從2008年以來就沒有見過面，直到去年的設市百年。

至於今與馬前總統同台，兩人是否有交談什麼？柯文哲說，「沒有啦，這個公開場合要說什麼，沒辦法。」

柯文哲 馬英九 二二八事件

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