突破法定門檻 台灣藻礁公投連署破29.6萬份

環團發起珍愛藻礁公投連署如火如荼進展，今晚已超過中選會規定門檻，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政（中）呼籲民眾不要停止連署，要有更多保險份數。記者曾增勳／翻攝

藻礁公投 連署引發全民熱潮，全台500個連署點加上志工快閃擺攤，今天連署新增5.7萬份，來到29萬6697萬份，正式突破公投法定門檻28萬9667份，環團也自設35萬份「安全門檻」，最快3月2日達標；相較去年底全台一天收不到500份的冷清，現在氣勢愈來愈高，每天至少新增三、四萬份，環團直呼「等到奇蹟」，喊出要衝到五十萬份連署，對政府強力示警。

珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，中選會規定連署截止日為3月17日，環團為預留作業時間，希望民眾盡早在二月底前寄交連署書，過去幾天連假郵差沒送信，但仍收到不少快遞及各地志工帶來的連署書。

潘忠政說，第二波衝刺連署時間為3月1日至3月10日，明天是連假最後一天，加上天氣不錯，街頭擺攤成績應該頗為樂觀；3月2日恢復上班日，預計郵差將送來連假期間累積的大量連署書，最快3月2日就可達到35萬份的安全門檻。

「現在氣勢愈來愈高」，潘忠政指出，目前每天平均可收到三、四萬份以上連署，他打算在3月16日親自送件到中選會，這幾天都會再繼續衝連署，希望飆到45萬、甚至50萬份，各地志工近日都工作到深夜，但每個人都很愉快，「因為知道勝利就在眼前」，大家都心甘情願，享受理想慢慢達成的快樂。