台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

針對台灣 農產品進出口檢疫問題，「水果政治學」作者、黍離策略顧問執行長焦鈞昨天表示，台灣鳳梨被大陸海關驗出介殼蟲有害生物，在雙邊沒有辦法直接、間接溝通磋商的情況下，台灣方面確實只能啞巴吃黃連，鼓勵台灣民眾多採購食用鳳梨，只能治標不治本。

焦鈞指出，為因應不同的國家輸入標準，台灣貿易商會和農民間有一定的合作默契。台灣金鑽鳳梨近幾年確實在大陸市場受到歡迎，但也出現一些問題。早在2019年初，焦鈞曾就兩岸水果貿易問題撰文指出，台灣鳳梨出口超過九成依賴中國 大陸，但銷陸的品質管控近幾年來愈來愈糟，若台灣的出口商再不好好管控品質，將影響台灣鳳梨外銷。

林姓出口商則稱關鍵在於農民態度。他表示，金鑽鳳梨保存差，適合短距運輸，銷往對岸通路走的是小三通模式，入關程序相對其他國家簡易，包裝、貨櫃設備自然不用升級，「現在就很好做了，何必改進？」

高雄大樹農會總幹事張清榮說，日本 檢疫相對嚴格，且日本也有企業到菲律賓等國家投資種鳳梨、香蕉等水果，再回銷日本，也影響其他國家的銷量。

台大農業經濟系教授雷立芬表示，中國大陸與台灣口味相近，運行距離短，做生意也可用中文溝通，比起跟歐美得靠層層關係方便。如今產品出現問題，就去解決問題，「人家好歹也是找了一隻蟲，就從蟲下手」，若蟲消失了，對方也就沒有藉口。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲強調，台灣外銷政策不能集中在單一市場，兩岸間一直都存在隱憂，與其一直受制於人，熱帶水果應該往北方賣，如日本、俄羅斯等，過去台灣努力力道不足，不該發生問題後才找救兵。

焦鈞認為，鼓勵台灣民眾多採購食用鳳梨畢竟只是治標，治本之道有賴行政團隊跨部會合作，輔以國內優質的生產者、貿易商，重新檢討中國大陸以外市場開拓困難的原因，以及過度依賴中國大陸市場的「風險值」，再進行策略規畫；至於國外市場的開拓，是一條漫漫長路，短期間內只能先從已有基礎的日本、香港市場著手，降低衝擊。