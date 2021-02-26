中國暫停台灣鳳梨進口

農友憂崩盤 中國三月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。記者劉學聖／攝影

國台辦：驗出3害蟲 威脅生態

中國 海關總署26日發布通知，指去年以來，多次從台灣 進口的鳳梨中檢出介殼蟲，為防範植物疫情 風險，從3月1日起，暫停台灣鳳梨輸入中國，這是台灣首度有生鮮農產品被對岸全面暫停進口。農委會對中方舉動表達遺憾及不解，將持續透過各種管道溝通，並拿10億元預算，穩定鳳梨內外銷。

中國海關總署動物檢疫司26日發布「關於暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）的通知」，指2020年以來，中國海關多次從台灣輸中國的鳳梨中檢出大洋臀紋粉蚧、新菠蘿灰粉蚧、菝葜黑圓盾蚧等檢疫性有害生物。

國台辦發言人馬曉光指出，這些有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅，為從源頭防範植物疫情風險，決定暫停進口台灣鳳梨。他強調，這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合中國法律法規和標準。

農委會：國際規範 燻蒸可進口

不過，農委會主委陳吉仲表示，去年至今，輸中國鳳梨總計6200批，接獲中方通報發現介殼蟲共計13件，輸出合格率達99.79%。且這些害蟲，中國也有兩種以上，依國際規範，經燻蒸處理滅除風險就可以進口，日本就是這樣的規範。

農委會表示，中國去年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會去年10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表，加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸中國鳳梨656批，均未接獲中國不合格通知。

陳吉仲強調，中國片面停止台灣輸出鳳梨所用的理由，完全違反對整體貿易規範和出口到其餘國家的情況，他無法接受，也感到遺憾。前晚已回信給中方，期待對岸從市場貿易專業角度處理，否則這樣的決定不符合國際規範。

蔡批中國突襲：非正常貿易考量

蔡英文總統譴責中方決定，指中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量。

陸委會主委邱太三說，兩岸有檢疫檢驗合作協議，雙方主管機關應針對貿易問題先行溝通協調，未來若有需要陸委會協助，一定全力處理。

九成5輸中國 轉移外銷市場不易

陳吉仲表示，台灣整年鳳梨產量約43萬公噸，今年預估41.5萬公噸，九成5以上外銷市場都在中國。中方片面決定，嚴重影響農民收益。

農委會表示，有信心花10億元穩定價格，確保鳳梨產地價格維持在過去兩年平均水準之上，即每公斤平均批發價21元。農委會將啟動3大因應措施，包括外銷至中國以外的市場，目標3萬公噸；此外，啟動多元加工，目標2萬公噸；並啟動超市、大型量販通路、餐廳及鄉鎮市區農會採買國產鳳梨，呼籲消費者用新台幣照顧台灣農民。

不過，農業界人士直言，國內消費量就這麼多，多出來的幾萬公噸要放哪裡？想加工2萬公噸鳳梨，又有幾家工廠能消化？加工品要銷去哪裡？目前外銷中國高達4萬多噸，出口到第二名的日本僅幾千公噸，就算轉移外銷市場，要一次轉移農委會「目標」3萬公噸鳳梨，談何容易。