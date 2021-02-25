我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登上台首次軍事行動！下令空襲敘國親伊朗民兵組織

法新社統計：全球染疫死亡總數破250萬大關

汽車晶片短缺 參議員透露 找上蕭美琴

中央社／華盛頓25日專電
美國汽車晶片短缺，不少國會議員也為晶片短缺問題，找上台駐美代表蕭美琴協助。（中央社檔案照片）
美國汽車晶片短缺，不少國會議員也為晶片短缺問題，找上台駐美代表蕭美琴協助。（中央社檔案照片）

美國汽車晶片短缺，不只白宮去函經濟部請求解決，不少國會議員也為晶片短缺問題，找上台駐美代表蕭美琴。蕭美琴表示，她向議員說明短缺原因，台灣廠商也正努力增產。

美國汽車晶片短缺問題嚴峻，白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）日前就為此致函台經濟部長王美花，感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。不少國會議員也積極尋找管道，希望為選區內的廠商解決問題。

民主黨籍聯邦參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）今天在美國貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）於參院財政委員會的提名聽證會上也提到晶片短缺問題。

來自密西根州的斯塔貝諾表示，由於台灣廠商減少對美國客戶晶片出貨的決定，造成汽車、家電與其他產品製造商被迫暫時關閉生產線或工廠，造成巨大損失。

斯塔貝諾透露，她曾為此與蕭美琴會晤，她也感謝蕭美琴對此議題的關注。

對於美方近來高度關注車用晶片短缺議題，蕭美琴表示，這個月來有不少國會議員表達關切。她也大致向他們說明缺貨問題起因為中間供應商於去年砍單，導致晶片轉而供應其他產業，此為民間商業行為。台灣晶片製造業者也正努力增產，以因應市場需求。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）隨後也發出新聞稿表示，斯塔貝諾認為美國面臨晶片短缺是台灣公司「減少」供貨的「決定」，這樣的說法並不正確也會誤導。

他指出，美國汽車產業面臨晶片供應問題是因為產業本身錯誤估計生產需求，在疫情開始之際估計汽車需求將減少，因此大幅減少下單，但這樣的預期並未完全發生，導致現有晶片訂單無法滿足製造需求。這絕不是台灣公司採取任何蓄意懲罰的結果。

韓儒伯並表示，美國與台灣政府正在努力尋找緩解美國晶片供應的方法，台灣供應鏈製造商與其全球客戶也在採取措施提供幫助。

為確保關鍵供應鏈安全，美國總統拜登（Joe Biden）昨天簽署行政命令，對半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品4大關鍵產品供應鏈展開檢討。日本經濟新聞日前也報導，美國將與同盟國、台灣等亞洲國家合作打造半導體、電池等重要零件供應鏈，免於繼續依賴中國供應。

對此，蕭美琴表示，白宮目前並未就行政命令的內容與台灣方面洽談。

白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）昨天在例行記者會被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。但他不願透露具體內容。

民主黨籍聯邦參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）今天在美國貿易代表提...
民主黨籍聯邦參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）今天在美國貿易代表提名人戴琪於參院財政委員會的提名聽證會上也提到晶片短缺問題。(歐新社)

晶片 美國 台灣

上一則

台灣防疫佳 摩根大通估2021經濟成長5.9%

延伸閱讀

蕭美琴會亞太助卿 國務院：致力深化與台灣關係

蕭美琴會亞太助卿 國務院：致力深化與台灣關係
拜登上任首度 蕭美琴赴國務院拜會亞太助卿

拜登上任首度 蕭美琴赴國務院拜會亞太助卿
拜登上任後首次 蕭美琴進國務院拜會亞太事務代理助卿

拜登上任後首次 蕭美琴進國務院拜會亞太事務代理助卿
台蓋協議破局 蕭美琴：拜登強力支持台灣發展關係

台蓋協議破局 蕭美琴：拜登強力支持台灣發展關係

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高
眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院

眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院