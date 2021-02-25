台灣防疫佳 摩根大通估2021經濟成長5.9%

台灣對抗2019冠狀病毒疾病有成，摩根大通表示，台灣是受益於中國經濟反彈的北亞國家之一，今年經濟預計成長5.9%。圖為4日台北國際動漫節，主辦單位落實防疫，利用展場空間分流進場人數。（中央社檔案照片）

台灣 對抗2019冠狀病毒疾病有成，有助經濟快速復甦。摩根大通表示，台灣是受益於中國 經濟反彈的北亞國家之一，今年經濟預計成長5.9%，比去年成長率高近一倍。

摩根大通（JPMorgan Chase）新興市場研究主管歐加尼斯（Luis Oganes）今天向駐紐約外籍記者簡報時，將台灣歸類為2019冠狀病毒疾病衝擊「先進先出」（first in, first out）且防疫最成功的北亞國家之一。

台灣行政院主計總處1月底公布，去年台灣經濟成長率概估為2.98%。根據摩根大通最新全球經濟展望，今年台灣生產毛額（GDP）預計成長5.9%；明年擴張腳步趨緩，GDP成長率估達3.5%。

歐加尼斯說，台灣防疫成果反映在經濟走勢上，去年第2季台灣經濟折合年率僅萎縮2.8%，同年第3、4季分別成長16.6%、7.8%。各國政經體制不同，抗疫策略與結果有別，而台灣被公認是形塑反彈最成功的國家之一。

中國也是2019冠狀病毒疾病衝擊「先進先出」的國家，去年經濟成長2.3%，與中國經貿連結緊密的國家跟著受益，包括台灣與去年經濟負成長1%的韓國。

歐加尼斯表示，台灣與韓國經濟將延續隨中國反彈的格局，使得新興亞洲成為復甦領先者，最快回到疫情前成長趨勢；拉丁美洲則是落後者，今年經濟雖有起色，但要到明年才能重返疫情爆發前水準。

至於全球經濟龍頭美國 ，在總統拜登推動振興計畫、貨幣刺激也未撤除的情況下，摩根大通預期經濟成長明顯加速，今年GDP預計擴張6.2%，擺脫去年萎縮3.5%的低潮。

隨著北京持續以政策支撐經濟，摩根大通預期今年中國GDP擴張9.4%。

歐加尼斯說，世界兩大經濟體政策支持效應將擴散到其他地方，但他提醒隨之而來的通貨膨脹不容忽視。

美國公債殖利率近期躍升，反映投資人預期通膨升溫，進而擔心聯邦準備理事會（Fed）提前升息或縮減貨幣刺激。歐加尼斯表示，美國第2季通膨率估達3.3%，超過聯準會所設2%目標，將加深市場恐懼；已開發國家一旦升息，資金勢必會從新興市場回流。