我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登上台首次軍事行動！下令空襲敘國親伊朗民兵組織

法新社統計：全球染疫死亡總數破250萬大關

台灣防疫佳 摩根大通估2021經濟成長5.9%

中央社／紐約25日專電
台灣對抗2019冠狀病毒疾病有成，摩根大通表示，台灣是受益於中國經濟反彈的北亞國家之一，今年經濟預計成長5.9%。圖為4日台北國際動漫節，主辦單位落實防疫，利用展場空間分流進場人數。（中央社檔案照片）
台灣對抗2019冠狀病毒疾病有成，摩根大通表示，台灣是受益於中國經濟反彈的北亞國家之一，今年經濟預計成長5.9%。圖為4日台北國際動漫節，主辦單位落實防疫，利用展場空間分流進場人數。（中央社檔案照片）

台灣對抗2019冠狀病毒疾病有成，有助經濟快速復甦。摩根大通表示，台灣是受益於中國經濟反彈的北亞國家之一，今年經濟預計成長5.9%，比去年成長率高近一倍。

摩根大通（JPMorgan Chase）新興市場研究主管歐加尼斯（Luis Oganes）今天向駐紐約外籍記者簡報時，將台灣歸類為2019冠狀病毒疾病衝擊「先進先出」（first in, first out）且防疫最成功的北亞國家之一。

台灣行政院主計總處1月底公布，去年台灣經濟成長率概估為2.98%。根據摩根大通最新全球經濟展望，今年台灣生產毛額（GDP）預計成長5.9%；明年擴張腳步趨緩，GDP成長率估達3.5%。

歐加尼斯說，台灣防疫成果反映在經濟走勢上，去年第2季台灣經濟折合年率僅萎縮2.8%，同年第3、4季分別成長16.6%、7.8%。各國政經體制不同，抗疫策略與結果有別，而台灣被公認是形塑反彈最成功的國家之一。

中國也是2019冠狀病毒疾病衝擊「先進先出」的國家，去年經濟成長2.3%，與中國經貿連結緊密的國家跟著受益，包括台灣與去年經濟負成長1%的韓國。

歐加尼斯表示，台灣與韓國經濟將延續隨中國反彈的格局，使得新興亞洲成為復甦領先者，最快回到疫情前成長趨勢；拉丁美洲則是落後者，今年經濟雖有起色，但要到明年才能重返疫情爆發前水準。

至於全球經濟龍頭美國，在總統拜登推動振興計畫、貨幣刺激也未撤除的情況下，摩根大通預期經濟成長明顯加速，今年GDP預計擴張6.2%，擺脫去年萎縮3.5%的低潮。

隨著北京持續以政策支撐經濟，摩根大通預期今年中國GDP擴張9.4%。

歐加尼斯說，世界兩大經濟體政策支持效應將擴散到其他地方，但他提醒隨之而來的通貨膨脹不容忽視。

美國公債殖利率近期躍升，反映投資人預期通膨升溫，進而擔心聯邦準備理事會（Fed）提前升息或縮減貨幣刺激。歐加尼斯表示，美國第2季通膨率估達3.3%，超過聯準會所設2%目標，將加深市場恐懼；已開發國家一旦升息，資金勢必會從新興市場回流。

台灣 中國 美國

上一則

「打造下一代加密島」 新加坡企業違法吸金1365萬

下一則

汽車晶片短缺 參議員透露 找上蕭美琴

延伸閱讀

拜登重返伊朗核協議 誰先跨出第一步

拜登重返伊朗核協議 誰先跨出第一步
戴琪：中國須履行貿易協議承諾 將檢視強迫勞動

戴琪：中國須履行貿易協議承諾 將檢視強迫勞動
拜登推翻川普命令 紐約市摘掉「無政府」帽子

拜登推翻川普命令 紐約市摘掉「無政府」帽子
美軍神盾艦再航台海 學者：拜登政府延續川普印太戰略

美軍神盾艦再航台海 學者：拜登政府延續川普印太戰略

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高
眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院

眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院