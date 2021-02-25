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「打造下一代加密島」 新加坡企業違法吸金1365萬

記者賴佩璇／台北報導
新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福等人宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、「打造下一代加密島」發行「長江玉幣」等方案不法吸金。台北地檢署約談楊等7人到案。圖／本報系資料照
新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福等人宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、「打造下一代加密島」發行「長江玉幣」等方案不法吸金。台北地檢署約談楊等7人到案。圖／本報系資料照

新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福向民眾宣稱投資澳洲大克佩爾島」、要將大克佩爾島打造成下一個馬爾地夫，並發行「長江玉幣」作為島上生活支付工具使用，吸金3億8000萬元(新台幣，約1365萬美元)；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談七人到案，全案朝違反銀行法偵辦。

檢調調查，魏萬龍是新加坡長江集團公司及大克佩爾島公司董事；吳阮弘是新加坡長江集團公司台灣分公司前顧問，兩人昨不在境內未到案，不排除通緝。楊耀福、蕭圓繻（魏萬龍妻）則是新加坡魏朝公司及大克佩爾島公司董事。

魏萬龍及妻子於2018年間，多次前往澳洲大克佩爾島，有意以美金5000萬元價格向澳洲Tower Holdings公司購買島，並與當地官員多次會談及合照，還經當地新聞媒體報導。

魏萬龍返國後，與楊耀福在國內成立新加坡長江集團公司台灣分公司，對外推展業務，透過國內新聞媒體、臉書粉專及舉辦說明會等方式擴張經營。

眾人謊稱新加坡長江集團等企業已購買大克佩爾島，獲澳洲政府許可開發豪華公寓300棟、豪華別墅285棟、賭場、18洞高爾夫球場、碼頭250泊位、1.5公里跑道商用機場、沙灘酒店，將成為下一個馬爾地夫；另將發行虛擬貨幣「長江玉幣」，讓投資人未來在島上花用，並對外發布「打造下一代加密島」等話術。

眾人還宣稱「長江玉幣」買家可藉由區塊鏈技術投資不動產，誘使民眾投入資金，共有292名投資人誤信上當。

新加坡 澳洲 投資

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