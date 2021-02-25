台灣吹哨者？台國安局駁斥違法監聽 指境外勢力假資訊

台國安局與調查局遭匿名「台灣吹哨者」指控違法監聽，監聽對象甚至包括現任國家安全局長陳明通(圖)。國安局澄清，相關內容是典型境外勢力藉由錯假資訊進行認知作戰。(記者潘俊宏／攝影)

中華民國國安局與調查局遭匿名「台灣 吹哨者」指控違法監聽黨政、公職、軍方、各國駐台人員與媒體界人士，監聽對象甚至包括現任國家安全局長陳明通。國安局昨天澄清，相關內容是典型境外勢力藉由錯假資訊進行認知作戰，國人不要輕信。

這封被指為「假訊息」的投訴函被送到媒體，內容宣稱爆料者已任職國安局22年，信函附上「監聽名冊」，臚列國安局自2019年起，陸續監聽美國在台協會、日本交流協會台北事務所等駐台使館多隻桌機與手機號碼，其中除美方電話較為單一，其餘對駐日、駐韓使館的被監聽對象，都列出駐台人員姓名、職務與被監聽電話。

此外，這份所謂「監聽名冊」廣及軍警、媒體、政商、公教界人士，經記者電話抽測後，確有其人，但部分姓名錯誤。內容有大批退將、軍情局現退役軍官，甚至軍聞社記者與「星光部隊」將校。

監聽名冊還披露對統促黨主席張安樂等人實施監聽，包括國民黨 主席江啟臣、前主席洪秀柱、國民黨立委吳斯懷、廖國棟、新黨名譽主席郁慕明等人都在其中。名冊甚至指出，調查局新北市調查處曾於2017年起，曾監聽陸委會主委陳明通937068XXX號碼，經記者實測，該電話能通，但無人接聽。

國安局昨發出新聞稿表示，有關台灣吹哨者指控國安單位違法監聽，經研判此案是典型境外勢力藉由錯假資訊，對台進行認知作戰作為；目前國安局正就此認知作戰作為形式、散布來源及路徑與動機，協同相關單位進行追查。

根據國安局初步追查，此一資訊最早以網路假帳號於「澳門流動社區ＣyberCTM.com」及香港討論區發布，並同步以假冒東歐人士的「Anna Williams」推特帳號推文；近日則以媒體投書形式，廣傳多家媒體。相關內容經檢視，也發現多處有繁轉簡、中國 用語，例如以「斯威士蘭」稱呼台灣友邦友瓦帝尼，以中國使用的「台灣政治大學」稱台灣慣用的國立政治大學等。