蘇揆明專案報告：台灣最多將購買4500萬劑疫苗

行政院長蘇貞昌。報系資料照

台行政院蘇貞昌明將赴立法院專案報告台灣新冠肺炎疫苗 整備。據了解，行政院整理近日採購與研發進度，除已確定取得2000萬劑疫苗，整體採購預估達到4500萬劑；報告也搭配各國政府防疫 政策嚴格指標、各國疫情 趨勢圖交錯觀察，顯示各國只要越早警覺疫情、提早做嚴格防疫，後續疫情就越穩定。

根據先前公布的資料，台灣已與莫德納公司簽約505萬劑、AZ公司則為1000萬劑，另外也透過全球取得機制(COVAX)簽約476萬劑；國內疫苗研發進度部分，高端疫苗、聯亞疫苗都進入二期臨床試驗，以上是目前確定取得的2000萬劑左右，蘇貞昌明將說明，醫護人員優先施打，相關冷鏈接種作業則持續布建。

至於台灣預期疫苗總購置數量，據了解，蘇明也將正式說明，整體採購預計落在3000萬至4500萬劑疫苗之間，除了上述的2000萬劑疫苗，據悉，其中500萬劑是先前引發熱議的德國BNT疫苗，另外國產也已預購1000萬劑，但仍有1000萬劑來源尚未清晰。

蘇貞昌也預計秀出數據，搬出各國政府防疫政策嚴格指標以及各國疫情趨勢圖，交錯觀察各國去年疫情與防疫政策。

各國政府防疫政策嚴格指標是從政府執行封城、關閉學校職場、旅遊管制等防疫措施的綜合指標，指標數字為0至100，數字越小代表防疫政策越寬，有別於英國、美國、澳洲等國，台灣防疫嚴格度初期很快就衝過30左右，後續與疫情趨勢一樣逐漸緩和。據指出，這顯示各國只要越早警覺疫情、提早做嚴格防疫，後續疫情就越穩定，台灣係因對中國處理疫情的不信任，以及曾經面對SARS的經驗帶來很好的準備開端。

而國內新冠肺炎自費篩檢費，費用由各地方政府核定，蘇貞昌也將說明全國的自費篩檢費用落在新台幣5000至7000元之間，這與歐美價位相仿；高危險群、通報案件篩檢費用則由政府負責。