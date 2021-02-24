邱太三拋春暖花開 國台辦：九二共識即東風雨露

陸委會新任主委邱太三表示，期待兩岸能夠「春暖花開」恢復交流。(記者潘俊宏／攝影)

陸委會新主委邱太三甫上任就表明兩岸交流勢必要恢復，期待兩岸能夠「春暖花開」。大陸國台辦發言人馬曉光昨隔海回應稱，「九二共識」就是兩岸春暖花開的「東風雨露」。他說，「如果台灣 的先生們有這樣的期待，那就回到堅持『九二共識』的共同政治基礎上來。」

馬曉光昨在國台辦記者會回應邱的兩岸春暖花開期待時說，「兩岸關係曾經有過春暖花開。春暖需要東風，花開需要雨露，東風、雨露就是『九二共識』」。他還指出，要思考為什麼有過春暖花開？為什麼曾經的春暖花開局面被民進黨 當局一手摧殘，變成秋風蕭瑟？

馬曉光說，「解鈴還須繫鈴人，期待春天就要拿出播種春天的務實態度和實際行動來。」他表示，是否接受「九二共識」關係到兩岸關係的根本性質，是檢驗台灣當局「善意」的試金石。

至於邱太三指大陸對「九二共識」加新註解，馬曉表示，「這位先生刻意把『九二共識』和『一國兩制』混為一談。他不是不知道，而是故意扭曲、故意混淆、蓄意嫁接。」

至於外界解讀由邱太三接任陸委會主委是蔡政府向北京 釋善意，馬曉光說，「關鍵是看你的政策和行動」，如果僅僅是換湯不如換藥，「這個病恐怕還是治不好」。他稱，要看民進黨當局拿出什麼樣的兩岸政策，是否能回到「九二共識」的政治基礎上來，這才是關鍵。

針對國台辦的回應，陸委會昨呼籲對岸要為兩岸良性互動作出相對努力與承擔。這也是邱太三就任陸委會主委後，陸委會首次以書面文字的方式回應大陸國台辦。相較於過去，陸委會在遣詞用字上相對溫和，沒有辛辣回嗆的字眼。