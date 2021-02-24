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民團嗆楊志良簽協定害台買不到BNT疫苗 楊：去他Ｘ的蛋

記者陳雨鑫／台北報導
台灣前衛生署長楊志良。（本報資料照片）
台灣前衛生署長楊志良。（本報資料照片）

經濟民主連合24日召開記者會指出，上海復星醫藥阻撓台灣取得BNT疫苗，濫用「大中華區代理權」，不僅要求衛福部長陳時中追究他們違反壟斷疫苗採購的責任，同時批評時任衛生署長楊志良，簽署兩岸醫藥衛生合作協議使台灣納入大中華區，應切腹謝罪。

對此，楊志良回嗆「去他Ｘ的蛋」，並強調若沒有這項協議，疫情初期疾管署也不可能派人到武漢查訪。

楊志良表示，海峽兩岸醫藥衛生合作協議並不是他簽訂的，是當時的海協會及海基會簽訂，當時他赴日內瓦開會，遇見中國時任的衛生部部長陳竺，雙方於開會時談到人民健康，認為生命健康是兩岸皆需要守護。

他返台後，中國派副部長黃潔夫赴台討論如何守護兩岸人民健康，也催生海峽兩岸醫藥衛生合作協議，並將其內容送交海基會、海協會。

楊志良表示，無論是中國人、台灣人，最重要的就是老百姓的健康，生命最重要，台灣也因為簽訂了兩岸醫藥衛生合作協議，當疫情發生時，台灣才得以依照此協議派專家到武漢查訪。

如今民團竟要求他要切腹，他強調「根本是胡扯」、「去他Ｘ的蛋」，買疫苗跟這件事完全沒有關係，要切腹是他們要切腹不是他要切腹。

台灣 中國 疫苗

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