藍白合？江啟臣：議題可合作 選舉各憑本事

國民黨主席江啟臣（左）將在「願景台灣2030」論壇與台北市長柯文哲（右）同台，被解讀為「藍白合作」起手式。（本報資料照片）

國民黨 主席江啟臣 24日將在「願景台灣2030」論壇與台北市長柯文哲 同台，被解讀為「藍白合作」起手式，引發藍營民代不滿。不過江啟臣接受聯合報專訪表示，國民黨身為最大在野黨，要有自信去做「在野的領頭羊」，強調不會因為議題合作，選舉就不競爭了，「一到選舉還是各自廝殺、各憑本事」。

江啟臣強調，當初智庫活動規畫是邀請所有在野黨，但最後只有柯文哲答應，因此被放大也被過度的解讀。但更重要的是，國民黨作為最大在野黨，「我們也必須有某種程度的自信」；即便柯文哲來，大家也可以去提出現在台北市哪裡做得不好，經過這樣的激盪後，才能知道要怎麼做會更好，「人民期待國民黨可以提出好的政策」。

江啟臣說，大家不用過度擔心，國民黨應該有這樣的自信去做「在野的領頭羊」，和其他在野黨有效的合縱連橫，在議題上討論交流、合作等，都不用去設限和排除，「可是選舉是選舉」。

江啟臣坦言，「一到選舉還是各自廝殺，有什麼可以討論的空間？」選舉本來就很現實。人民期待的是國民黨能夠制衡民進黨，避免一黨獨大，論壇討論社會議題就是為了監督，「我們不可能天真到談議題，選舉就不競爭了」。他重申，不會為了合作而合作，也不會做什麼承諾交換，選舉就是各憑本事。

對於藍白還沒合，黨內就已經開始內訌。江啟臣表示，外界對國民黨可能有「內鬥內行、外鬥外行」的看法，他當然希望能把改善這樣的負面印象，因為支持者也不想看見；不過，這是一個政黨內部文化形塑的過程，現在要去改變他，可能需要一段陣痛期，「畢竟我們已經一廿六歲，不是昨天才成立的政黨」。

而針對智庫副董事長連勝文透過黨內人士表示，黨中央不僅未提前告知邀請柯文哲，也未採納他反對的意見。對此，江啟臣表示，根據智庫的說法，是在這中間的溝通還有待改善的地方，那就想辦法把補起來，業務上或過程當中有什麼該改進的就改進，「但國民黨要向前走」。