美台駐WTO代表會面 台官員：美最想推電子商務自由化
中華民國常駐世貿代表日前在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長會面，相關官員分析，雙方高階官員「見面了還願意對外透露」，顯見台美關係持續深化，並指出美國目前最想推動電子商務自由化與便捷化。
常駐世貿組織（WTO）代表團今天表示，畢斯比（David Bisbee）應邀在2月11日赴台灣駐團辦公室與中華民國常駐世界貿易組織代表羅昌發會面，雙方討論包括WTO事務，WTO改革、新任WTO秘書長、美國拜登新政府展望及與台灣有關調解與仲裁倡議等議題交換意見。
美國駐WTO代表團前往台灣駐團辦公室洽公為首次，經濟部長王美花、行政院發言人羅秉成皆樂見其成；王美花上午受訪時表示，這件事代表台灣與美國更親近，以及多邊經貿體系更健全。
不過，美國前總統川普（Donald Trump）上任後，對WTO提出許多批判，並多次揚言要退出，甚至杯葛上訴機構（Appellate Body）法官任命，扮演全球貿易仲裁者角色的WTO等同癱瘓，雖然歐盟、中國與其他會員國設立臨時機制解決貿易爭端，但WTO功能明顯弱化。
對於羅昌發與畢斯比會面，各界樂觀其成，相關官員認為，雙方高階官員會面，本來就是一件正面的事情，「見了面還願意對外透露」，更釋放出正面訊息，代表台灣與美國關係持續深化。
官員說明，在國際舞台上，台灣原本就不太能參加國際組織，自然尋求多方合作，而川普政府傾向談判與合作僅在國與國之間，拜登政府則是多邊主義，尤其在很多議題上，台灣與美國看法接近，「雙方現在的合作空間自然比以前大」。
官員認為，雖然WTO功能逐漸弱化，隨著拜登政府上台，仍帶給會員國希望，畢竟美國舉足輕重。
官員進一步表示，美國目前最想推動電子商務的自由化與便捷化，像是電子文件、電子簽章能在各國互通等，由於電子商務談判時程已久，應會列為優先；美國半導體業者先前提到要擴大資訊科技協定到第三階段（ITA 3），還需要時間醞釀，時程不會太快。
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