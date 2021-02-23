美台駐WTO代表會面 台官員：美最想推電子商務自由化

中華民國常駐世界貿易組織代表羅昌發（右）與美國駐世貿代理館長畢斯比會面。（中央社/中華民國常駐世貿代表團提供）

中華民國常駐世貿代表日前在駐團辦公室與美國 駐世貿代理館長會面，相關官員分析，雙方高階官員「見面了還願意對外透露」，顯見台美關係持續深化，並指出美國目前最想推動電子商務自由化與便捷化。

常駐世貿組織（WTO ）代表團今天表示，畢斯比（David Bisbee）應邀在2月11日赴台灣 駐團辦公室與中華民國常駐世界貿易組織代表羅昌發會面，雙方討論包括WTO事務，WTO改革、新任WTO秘書長、美國拜登新政府展望及與台灣有關調解與仲裁倡議等議題交換意見。

美國駐WTO代表團前往台灣駐團辦公室洽公為首次，經濟部長王美花、行政院發言人羅秉成皆樂見其成；王美花上午受訪時表示，這件事代表台灣與美國更親近，以及多邊經貿體系更健全。

不過，美國前總統川普（Donald Trump）上任後，對WTO提出許多批判，並多次揚言要退出，甚至杯葛上訴機構（Appellate Body）法官任命，扮演全球貿易仲裁者角色的WTO等同癱瘓，雖然歐盟、中國與其他會員國設立臨時機制解決貿易爭端，但WTO功能明顯弱化。

對於羅昌發與畢斯比會面，各界樂觀其成，相關官員認為，雙方高階官員會面，本來就是一件正面的事情，「見了面還願意對外透露」，更釋放出正面訊息，代表台灣與美國關係持續深化。

官員說明，在國際舞台上，台灣原本就不太能參加國際組織，自然尋求多方合作，而川普政府傾向談判與合作僅在國與國之間，拜登政府則是多邊主義，尤其在很多議題上，台灣與美國看法接近，「雙方現在的合作空間自然比以前大」。

官員認為，雖然WTO功能逐漸弱化，隨著拜登政府上台，仍帶給會員國希望，畢竟美國舉足輕重。

官員進一步表示，美國目前最想推動電子商務的自由化與便捷化，像是電子文件、電子簽章能在各國互通等，由於電子商務談判時程已久，應會列為優先；美國半導體業者先前提到要擴大資訊科技協定到第三階段（ITA 3），還需要時間醞釀，時程不會太快。