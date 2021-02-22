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作證馬英九被控賤賣黨產「三中案」 趙少康：司法追殺

記者王聖藜、劉宛琳／台北23日電
中廣董事長趙少康22日到台北地院為「三中案」作證。（記者黃義書／攝影）
中廣董事長趙少康22日到台北地院為「三中案」作證。（記者黃義書／攝影）

台北地院審理前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，昨傳喚中國廣播公司董事長趙少康出庭作證，調查中廣交易過程；趙「反客為主」替馬辯白，聲稱中廣案是政治起訴、司法追殺、欲加之罪，還證稱整個交易案從未與馬討論過。

台北地檢署2018年7月起訴「三中案」，辦案團隊自承案子確有「高度政治色彩」、「高度政治性格」，檢察官怕被誤會為政治打手，所以在專案會議要求嚴格認定證據；兩年半後，趙少康仍然點名案子是政治起訴。

公訴檢察官昨預備60道題目，詰問趙洽購中廣細節及價款支付原由，問案犀利；趙認為，10億(台幣，下同，約3500萬美元)買中廣合法，買賣交易都是商業常態，一度被問到情緒上火，批檢「一點法律常識都沒有」。

趙少康說，起訴書中很多數據悖離事實，「不知道檢察官是數學不好還是故意的」，檢察官說他以10億元去買57億元的中廣，但他是「10億買10億」，另外47億元的資產是買完還要回賣給國民黨的中投公司。

趙少康稱，買中廣先付2億元訂金，當時廣播執照只剩4年半，新聞局、國家通訊傳播委員會（NCC）也說要收回，一旦收回就要退錢，所以他須分期付款，後來中廣的寶島網、音樂網果然都被收回，證明當初他的顧慮是對的。

趙少康對檢察官說他不具資力卻購買中廣十分介意，「怎麼說我沒錢呢？」2001年到2007年他主持、製作節目賺了5億元，一開始和中投前總經理汪海清談總價10億元、訂金1億元、10年還款，後來條件變嚴苛，訂金變成2億元、5年要還款，錢才沒有一次給清。

針對國民黨被批評賤賣中廣黨產，以及包括中廣董事長趙少康代管中廣的6億餘元租金收益恐拿不回來的爭議。中投公司昨表示，中廣公司非廣播資產分割案歷經多次申請均遭NCC否准，迄今尚無法交付中投公司；待分割案完成後，中投公司所屬之光華公司，即可據以取得非廣播資產之累計權益，盼外界不要誤解。

趙少康 國民黨 馬英九

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