即時短評／藍白還沒合 國民黨先上演內鬥宮廷大戲

江啟臣（左圖）和柯文哲（右圖）周三同台，「藍白合作」才剛曝光，但馬上就引爆國民黨黨內齟齬。圖／聯合報系資料照片

江啟臣 和柯文哲 24日將同台，「藍白合作」才剛曝光，馬上就引爆黨內齟齬。在野結盟難免有其利弊，但若「藍白合」變成「藍白拖」，一黨獨大的民進黨只要坐等藍白自傷，不費吹灰之力就能漁翁得利。

在野結盟最基本的理由，無非就是讓兩黨的聲量和選票極大化，這對於一個新興而且需要聲量的民眾黨，和一個老邁而需要新血的國民黨 ，都不失為一個方法。議題合或選舉合皆可，重點在彼此「既合作又競爭」關係如何定位。

但正如國民黨文傳會主委王育敏昨天說，這次論壇的合作，單純是議題上的交流，談不上是選舉的合作。要怎麼合作，雙方都還沒到「談」的階段，但讓外界有了合作的想像，對於爭取連任黨主席的江啟臣，既可增添話題，而對差點辭掉黨主席的柯文哲，也是挽回聲勢的做法，這正是他們彼此欣賞的「共利」。

只是，「藍白合作」八字還沒一撇，藍營內部已對「為何邀柯」引發內訌。連勝文大表不滿之後，可能引發的效應，恐將影響後續的黨主席之爭；若國民黨內連自己的爭議都擺不平，遑論要不要和民眾黨合作？

藍白還沒合體，就急著被拆散，對於向來被譏「內鬥內行，外鬥外行」的國民黨，或許是家常便飯。國民黨團結都不一定會贏，更何況不團結，若不能先檢討自己的內鬥文化，誰拖垮誰還不知道，也不必再牽拖柯文哲或民眾黨。