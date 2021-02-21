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趙少康：三中案是政治起訴、司法追殺馬英九

中央社／台北22日電
台北地方法院開庭審理三中案，22日以證人身分傳喚中廣董事長趙少康說明。中央社
台北地方法院開庭審理三中案，22日以證人身分傳喚中廣董事長趙少康說明。中央社

台北地方法院審理三中案，今天以證人身分傳喚中廣董事長趙少康。趙少康表示，三中案是政治起訴、司法追殺馬英九，檢察官起訴證據很多悖離事實，不知道是數學不好還是故意的。

國民黨主席馬英九等人被控在三中（中視、中影、中廣）交易等案中，造成國民黨72億多的損害，台北地檢署於民國107年間依違反證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，起訴馬英九等人。台北地方法院今天以被告身分傳喚馬英九到庭，並以證人身分傳喚趙少康說明。

馬英九上午到達北院時，面對媒體詢問，僅回答「謝謝」2字；趙少康則是提早到達，接受媒體聯訪。他說，今天是中投董事長、總經理傳他作證，他在法庭上將據實陳述。

對於檢方指控趙少康以10億（台幣，下同）買下57億的中廣。趙少康說，他以10億買10億的媒體，另外47億資產是要賣還給賣主，他先付2億的訂金。

至於沒有一次付清的原因，趙少康指出，因為當時中廣執照效期剩4年半，政府曾表示要將音樂網與寶島網收回。一旦收回必須退錢，他如果付完「不退錢怎麼辦？」寶島網、音樂網果然被收回，證明他當時的顧慮是對的。

外界指稱國民黨當年屬意被視為「馬友友」的趙少康買中廣。趙少康表示，他在台大時與馬英九並不熟，馬是法律系，他是農業工程系，大一時辯論還打敗馬英九。他從未因為中廣的事找過馬，馬也沒找過他。當時因為中國時報不要中廣，前中投總經理汪海清才找他。

趙少康表示，當時中廣3個出價者，前中時董事長余建新出6億多還是4億多、前台灣省議會議長高育仁出8億多，他出價10億。有人提到高育仁出15億，但這包括6億的土地，但他不要土地，只要媒體，所以他才是出最高價的。

趙少康 馬英九 國民黨

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