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中國培養網紅對台宣傳 綠委：小看台灣年輕人

中央社台北21日電
台灣國安單位指出，中國近期調整對台認知作戰，鑒於網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸交流，中國官方轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動。（中新社）
台灣國安單位指出，中國近期調整對台認知作戰，鑒於網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸交流，中國官方轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動。（中新社）

針對中國培養網紅作為對台宣傳管道，民進黨立委王定宇今天表示，台灣年輕世代會獨立思考判斷，非獨裁體制灌輸資訊就可攏絡，中共要透過網紅拉攏，是太小看台灣年輕人，他對台灣及民主國家的年輕人有信心。

國安單位指出，中國近期調整對台認知作戰，鑒於網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸交流，中國官方轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，並積極運用新媒體作為宣傳管道。

王定宇今天受訪表示，中共統戰部門要透過培養網紅方式，對台灣年輕人進行統戰、攏絡甚至洗腦，這個不是新聞，中共早就在做了，只是口號一直變來變去。

王定宇指出，中共對台除了武力威脅外，透過各種方式的滲透一直都在；所以台灣相關法律也在2016年至2019年陸續完成。

王定宇表示，除法律外，民眾的警覺心也一直提高，對於中共種種不友善的態度，台灣人是點滴在心頭。

王定宇指出，中共老調重彈，花錢培養網紅，希望透過網紅拉攏台灣年輕人，一方面太小看台灣年輕人，台灣年輕世代資訊取得容易，會有獨立思考判斷，不是獨裁體制下單方面灌輸的資訊就可以攏絡。「我對台灣、民主國家的年輕人有信心」。

王定宇指出，若中共培養網紅或其他發展組織的方式，只要踩到台灣法律的紅線，就會要求國安單位依法嚴格懲罰和遏止，透過執法讓民眾有信心。

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