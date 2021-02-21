藍白合作成真？江啟臣24日邀柯文哲合體參加論壇

台北市長柯文哲（左圖）與國民黨主席江啟臣（右圖）。本報資料照片合成

藍白合作有譜？國民黨 24日將舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀請台北市長柯文哲 一同探討居住正義、分配正義、低薪等社會議題，這將是國民黨主席江啟臣 與柯文哲首度同台。為避免外界對於「兩黨主席合體」過度解讀，兩人將以市長、立委互稱，不強調黨派立場，尋求共同為台灣下一代努力。

江啟臣去年在國民黨全代會推出「願景台灣2030」，預計在今年中旬前完成三次社會對話，並將結論寫成「國政白皮書」，做為國家未來10年願景。去年首場對話論壇主題「社會包容度」挑戰討論跨性別（LGBT）議題，遭黨內保守人士批評；這次邀柯文哲參與，藍白兩黨的「競合關係」將再掀話題。

針對「藍白合作」能否在2022成局，江啟臣上周曾表示，國民黨對於合作態度開放，不過要視議題、狀況而定，不會為了合作而合作，但希望在野能有機會共同合作，為人民、國家來努力。柯文哲則表示，民眾黨純粹用議題作結合，未來也有可能跟民進黨合作。兩人都沒有把話說死。但國民黨內仍有不同意見，還有人認為藍白合作是「飲鴆止渴」。

據了解，國民黨這場論壇原規畫邀民眾黨、時代力量，三個在野黨共同討論社會關心的議題，也在1月下旬陸續邀請時力立委邱顯智、黨主席陳椒華出席，但皆遭婉拒。不過，邀請柯文哲時，柯幾乎第一時間就答應，還表示「這個活動很好，可以參加」，但因當天還有其他重要市政行程，直到2月初才確定赴約。

據指出，江啟臣舉辦該論壇，希望為台灣前途集思廣益、啟動社會溝通、揚棄黨派立場，強調「最大公約數是為了台灣和下一代」。接下來第三場論壇，將討論「永續環境」，國民黨也希望能與各黨保有合作空間，將廣邀朝野政黨參與，盼討論社會關心的議題只有好壞、是非，沒有藍綠。

有鑑於去年爆發新冠疫情，全球皆受嚴重影響，社會資源分配不均的問題更是雪上加霜。這次論壇將聚焦在「低薪、居住正義、分配正義」三個主題，其中分配正義著重在國家財政和社會保險，雖然當前不會破產，但有債留子孫的隱憂，國民黨當天並將公布相關民調；柯文哲也會針對居住正義、分配正義兩主題發言。

除了江啟臣、柯文哲出席外，論壇並邀文化大學勞工系副教授辛炳隆、台大生傳系副教授王淑美、屏東市民代表傅建雄、聯合國事務辦公室成員黃一展、台大研究生林羿佑、紅絲帶基金會社工林俊宏、國會助理何天陽、民眾黨發言人陳宥丞、民眾黨公關長吳怡萱等學者、青年，一同探討。

為聚焦議題討論，活動當天將安排江啟臣、柯文哲分別於上午9時40分、50分到場接受媒體聯訪，兩人不會「同框受訪」，但會握手致意再進場。