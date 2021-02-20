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疫苗卡上海復星？陳時中：破局後換BNT主動來談

記者陳碧珠、陳婕翎／台北20日電
陳時中。（本報資料照片）
陳時中。（本報資料照片）

指揮中心與BNT疫苗採購進度出現轉圜後，目前還在等待BNT簽回合約，究竟是不是因BNT還是得透過上海復星導致拖延？指揮官陳時中首度透露，東洋雅各臣代理破局之後，其實是BNT總公司主動聯繫台灣，「既然總公司要談，我們就來談」，當然也因為是原廠找，心反比較定，是否意味上海復星在這次重談過程角色退次，值得觀察。

陳時中表示，台灣採購疫苗從去年3到6月陸續進行，當時只要有相關生產的疫苗廠商都會接洽，當然也包括輝瑞與德國BNT合作的COVID-19疫苗，不過，東洋、雅各臣代理破局後，反而換BNT總公司主動跟台灣連繫，討論合約要如何進行。

陳時中稍早表示，去年8月，台灣先透過視訊會議與德國BNT原公司進行疫苗採購技術性的討論，一開始也跟美國輝瑞談，因為輝瑞在台灣有分公司，但美國輝瑞回應這款疫苗不負責亞洲相關業務，所以才會對接德國BNT，甚至以到百貨公司買東西比喻，代理問題的問題，總公司自己要面對。

陳時中最新透露，經過東洋、雅各臣代理破局後，這次重談反換BNT主動，心比較定，業界解讀可能與跟BNT疫苗的供應量變大有關。

疫苗 台灣 陳時中

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