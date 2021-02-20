綠鬣蜥遭「嘴塞鞭炮爆頭亡」網轟：跟畜生沒兩樣

有惡劣人士仗著消滅外來種的名義，用慘忍的行為虐殺綠鬣蜥，行為讓人看不下去。(取材自爆怨公社臉書)

外來種生物綠鬣蜥在台灣 沒天敵，在台灣南部大量繁殖，啃食農作物和挖洞築巢，破壞台灣農業生態。台灣也逐步展開移除作業，但有網友爆料，有惡劣人士仗著移除外來種的名義，慘忍殺害綠鬣蜥為樂，甚至把鞭炮放進嘴裡，讓牠活活被炸死，網友也怒轟「這樣跟畜生沒什麼兩樣」。

網友在臉書 「爆怨公社」指出，自己熱愛綠鬣蜥，也是一名飼主，近來有一堆人仗著移除外來種的名號，以虐殺綠鬣蜥為樂趣，甚至有人把鞭炮塞進牠們嘴裡，讓牠們活活被炸死，慘死的屍體還到處亂丟，讓原po氣炸「同樣是外來種，待遇怎麼差這麼多，只是差在沒有法律保護就可以不尊重生命嗎？連一點道德都沒有，還在沾沾自喜幫農夫移除外來種」她也說「我支持移除外來種，但同時是否能請各位『正義』的大俠尊重一下生命？不然你們跟畜生沒什麼兩樣」。

其他網友看了也怒回「真的太殘忍！做這件事的人真是王八蛋」、「移除是必須的，手段目前好像沒有辦法真的有效又人道的方式，只能盡快移除，減少動物痛苦時間，獵捕可以，但是屍體不要亂丟，還有抓到了，還拿鞭炮炸是什麼心態？變態嗎」、「處理問題與虐殺取樂是兩碼子事」但也有人認為「應該檢討源頭才對...那些自以為善良亂野放的飼主，他們才是造成無聊人士虐殺的主因」。

綠鬣蜥學名美洲鬣蜥，頭尾全長達1到2公尺，壽命可長達10年以上，會吃農作物、破壞魚塭，已經引起地方浩劫，因為沒有天敵，導致數量爆炸性成長，威脅到本土生態，根據林物局的資料顯示，綠鬣蜥數量逐年增長，從2016年移除527隻、2017年2365隻、2018年3657隻、2019年8068隻，去2020年全台灣的移除數量達到1萬4536隻。

目前屏縣、高市府都有野外移除計畫，屏東縣108年7月起鼓勵民眾捕蜥兌換農產品，2020年六月起雇工定期捕捉。高雄市農業局近兩年鑑於數量暴增，委託屏東科技大學及觀賞鳥協會專業人力，定期捕捉。