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BNT表態提供台灣疫苗 但恐難繞過2管道

台灣新聞組╱台北19日電
德國BNT公司承諾將出售新冠肺炎疫苗給台灣。(歐新社)
德國BNT公司承諾將出售新冠肺炎疫苗給台灣。(歐新社)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前談到新冠肺炎疫苗採購時，抱怨「有人不希望台灣太高興」，有外力介入而生變，導致500萬劑BNT新冠疫苗合約卡關；不過，路透18日報導，BNT公司發表聲明，仍會按計畫提供疫苗給台灣，但重申BNT與上海復星醫藥公司簽有協議，由上海復星獨家開發並在中國大陸、香港、澳門和台灣出售使用BNT／輝瑞新冠疫苗，意指代理權才是問題核心。

本報系聯合報報導，衛福部長陳時中昨回應，希望BNT說到做到、盡快簽約。不過，台灣要取得BNT疫苗，管道仍只有透過代理商購買和新冠肺炎全球取得機制（COVAX）兩個途徑解決，但這兩個途徑都可能面對不同問題。

BNT疫苗大中華地區代理權去年3月就簽給大陸上海復星醫藥，台灣不可能繞過合法代理取得疫苗。

去年10月，東洋取得上海復星的有條件授權，與衛福部談判期間，BNT也派高層參與視訊會議。上海復星早早向BNT購買1.3億劑疫苗，據了解，其中有3000萬劑就是要提供台灣的需求。但因不知名原因，衛福部將需求從3000萬劑降為200萬劑，且不允許東洋自行購買來轉賣給醫療機構，最後交易破局。

BNT此次聲明說：「我們會提供台灣我們所生產的疫苗，此為對全球承諾一部分」。其中「全球承諾」，令人直接聯想到「COVAX」平台。BNT已加入COVAX平台，且允諾提供4000萬劑疫苗，其中大約100萬劑預計今年第一季交付。如果BNT所謂「允諾提供」是指COVAX平台，一切就顯得合理許多，由COVAX直接分配，不再需要透過上海復星購買，但BNT若透過COVAX平台提供台灣疫苗，數量可能不多。

台灣購買疫苗一波多折的原因，並不是疫苗難買，而是衛福部總有不明的原因考量，先是可買而不買，後是不願意向合法的代理商購買，才導致交易破局。這些問題，都和誰打壓沒有直接關係，恐是自己把簡單的事情弄複雜了。

台北中國時報報導，BNT聲明看似釋出善意，事實上只是要再次說清楚遊戲規則：BNT已和上海復星公司簽署協議，獨家代理大中華地區的經銷，也就是說，台灣要買當然可以，透過上海復星的管道就沒問題。

報導說，德國BNT的聲明若是敲定要賣疫苗給台灣，指揮中心在第一時間的聲明絕對不是「希望他們說到做到！」這麼生硬的回覆；且陳時中在昨日記者會中也不會只是大談德國的人道醫療、感謝BNT要幫助世界終結疫情的情操、「相信他們會盡快簽署合約」等不切實際的言論，完全避談BNT洽購的進度、劑量，顯然指揮中心和德國藥廠直接聯繫、跳過上海復星代理商的這條路並不順暢。

依目前各國訂購疫苗狀況，台灣恐怕仍要等到8、9月各國已經陸續接種完成後，才能真正買到BNT疫苗，屆時防疫的意義已經沒那麼大了。

疫苗 台灣 陳時中

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