彭博：拜登經濟顧問求助台灣 解決車用晶片缺貨問題

美國總統拜登的最高經濟顧問狄斯，傳出曾就車用晶片短缺問題向台灣政府尋求幫助。路透

彭博資訊根據所見信函報導，美國 總統拜登 的最高經濟顧問狄斯（Brian Deese）曾向台灣 政府尋求幫助，希望解決導致美國車廠停工的全球半導體短缺問題。

狄斯在信中向台灣經濟部部長王美花致謝，感謝她親自過問微晶片短缺事宜，並轉達了美國車廠的憂慮。

全球車用晶片大缺貨對剛上台的拜登政府形成挑戰，白宮高層官員正設法克服。一位白宮發言人表示，美國國家經濟委員會主任狄斯和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）都親自參與，要解決車廠供應鏈遭遇的瓶頸。

這些協商都是私下進行，該發言人要求匿名。他也補充說，拜登政府同時要求美國在全球各地的大使館確認，其他生產晶片的國家和外商能如何協助解決晶片短缺問題，並且說明至今採取的計畫步驟。

在正式接觸台灣之前，狄斯和蘇利文、美國汽車公司和他們的供應商已先行開會。汽車業正仰賴白宮施壓外國晶圓廠和他們的政府，調配產能供應美國。

美國汽車政策委員會（American Automotive Policy Council）主席布朗特（Matt Blunt）說：「我們認為那些是政府能要求的合理事項。這會是今年上半年的一大問題。」