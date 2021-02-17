江啟臣改造國民黨 入選時代雜誌「次世代」百大人物

時代雜誌17日公布年度次世代百大人物名單，白宮國家安全顧問蘇利文（下排中）、48歲的國民黨主席江啟臣（上排左）也入選。（圖取自時代雜誌網頁time.com）

時代雜誌今天公布年度「次世代」百大人物名單，48歲的國民黨 主席江啟臣 入選。文章寫道，國民黨欲吸引台灣認同強烈的年輕選民，卻可能激怒北京，江啟臣的決斷攸關區域穩定。

江啟臣2020年3月成為中國國民黨史上最年輕的黨主席。「時代雜誌」（TIME）介紹文章寫道，江啟臣深知改造這個老牌政黨不容易，但在連兩次嘗到選舉挫敗後，他知道國民黨必須遠離老化的基本盤，吸引新世代選民。

問題在於，國民黨長期立場是兩岸同屬一個中國。這種觀念受北京當局歡迎，卻疏離想走自己的路的台灣年輕族群。

這篇由時代雜誌駐東亞記者康貝爾（Charlie Campbell）撰寫的文章指出，調整兩岸立場對國民黨前途至關重要，卻可能激怒日趨強硬、不放棄武力犯台的中國政府。此外，美國依台灣關係法 有義務售台武器，可能捲入台海衝突。

文章寫道，江啟臣平息黨內民粹聲浪之際，區域和平可能有賴他處理前述難題的能力。

江啟臣向時代雜誌表示：「青年將是我們黨的主要決策者。」

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）。江啟臣是第2屆名單上唯一台灣人士。

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在致讀者文中寫道，這100位明日之星正在形塑未來，他們因應危機的表現最令他印象深刻。

本屆最年輕入選者是TikTok粉絲破億的16歲網路紅人查莉達米里歐（Charli D'Amelio），最年長的是51歲新科聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）。費森塔爾說，時代雜誌刻意不設年齡上限，彰顯任何年紀都能嶄露頭角。

100位入選者橫跨演藝、體育、政治與社會運動等領域，包括歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、影星安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）、美國職籃NBA明星唐西奇（Luka Doncic）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。