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國民黨黨魁七雄爭？江啟臣、趙少康齊讚好事

記者劉宛琳、李光儀／台北報導
國民黨17日舉行新春團拜，右起為前主席吳伯雄、現任主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義。記者曾吉松／攝影
國民黨17日舉行新春團拜，右起為前主席吳伯雄、現任主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義。記者曾吉松／攝影

國民黨17日新春團拜，黨主席之爭成為關注焦點。前主席朱立倫、洪秀柱皆未出席，被解讀「王不見王」；對於黨主席選舉的潛在競爭者高達7人，黨主席江啟臣表示良性競爭對黨是好事。中廣董事長趙少康17日出席中廣團拜，被問到若高雄市前市長韓國瑜出馬選主席，是否會退讓，趙說：「他不會出來選，你看著好了。」

韓國瑜年後將展開慈善公益之旅。被問到若韓親自參選黨主席，是否會退讓？趙少康連講5次「不會」，他說，「我的了解應該不會，你看著好了，否則他不必鼓勵我，他自己出來就好。」趙強調，當初已跟韓說他可以自己參選，但韓表示沒有計畫。

前總統馬英九17日在國民黨團拜致詞表示，國民黨在江啟臣的領導下，氣勢在上升、正面性增加，加上趙少康回鍋，都是正面發展。對於媒體詢問，目前有7人要選主席，馬英九則說「確定了嗎？等確定再說」，他不會擔心這麼多人要選，因為國民黨近來在很多議題上都有共識。

而朱立倫、洪秀柱都未到場，媒體詢問江啟臣，是不是「王不見王」？江笑說「這邊姓王的很多」，黨內有民主，大家爭取服務的機會，公平、良性的競爭對黨是好事。

趙少康也說，「戰國七雄」不是很好嗎？「多多益善。」對於朱立倫臉書麻將照暗喻「只欠東風」，趙打趣地說：「所以他去東部了。」

另一方面，被認為是集結國民黨「朱系」青年軍的「日知學塾」，年後第一場講座卻邀請宣布將爭取國民黨2024總統提名的趙少康，主講「藍營兩岸與外交策略未來展望」，挺朱青年軍是否倒戈，引發黨內猜測。

日知學塾創辦人、台北市議員徐巧芯表示，這場活動是她召集的另一個團體「國家安全青年智庫」主辦，且日知學塾「本來就不是挺朱團體」。朱立倫辦公室表示，朱立倫和趙少康的關係本來就不錯，歡迎所有藍軍人士一起和青年互動、分享經驗，都是為藍營好，無所謂倒戈或者分裂。

國民黨 趙少康 江啟臣

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