讓韓國瑜選黨主席？趙少康：他不會出來選

媒體人趙少康（右）證實韓國瑜（左）力勸趙參選國民黨主席，外傳韓則可望參選桃園市長，但韓以「真的沒多想」回應，圖為2018年韓參加趙的電視節目。（圖：TVBS提供）

中廣董事長趙少康 上午出席中廣新春團拜，會後接受媒體聯訪時被問到高雄市前市長韓國瑜 年後將展開慈善公益之旅，若韓出來角逐黨主席，是否會退讓？趙少康表示，韓國瑜不會出來選，「我的了解他應該不會，你看好了，否則他不必鼓勵我，他自己出來就好」。趙強調，他當初已跟韓說韓可以自己參選，但韓表示沒有計畫。

對於韓國瑜接下來將啟程慈善公益之旅，趙少康是否會參加？趙少康表示，看韓國瑜有沒有邀請他，看時間、狀況再決定，韓做公益是一件好事。

媒體追問，若韓國瑜和黨主席江啟臣找他吃飯，是否會願意出席，趙少康說，當然，和國民黨 意見領袖聚一下，多溝通，總是好事，最怕不溝通，私下算計、害人，這樣不好。檯面上溝通是一件好事，過年這幾天他也跟很多人溝通，溝通很重要，他都是開大門走大路。

而趙少康日前表態要爭取2024總統大選的國民黨黨內初選，是否會找韓國瑜搭檔？趙少康表示，目前沒想這個問題。那麼，是否會跟韓國瑜結盟？趙說，如果韓國瑜想要選2024，就要爭取國民黨提名，依照提名機制，國民黨不該分裂。

對於韓國瑜常在臉書發文，對於國家大事、國民黨還是很有想法。趙少康說，韓國瑜是黨員、高雄市前市長，也是有識之士，對國家有想法很正常，不表示有想法就要出來幹嘛。