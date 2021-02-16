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台買疫苗受中打壓 陳時中：我有苦難言

中央社／台北17日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日接受電台專訪時首度鬆口，台灣原訂向德國BNT購買500萬劑新冠肺炎疫苗，原本合約簽定在即、新聞稿都寫好了，卻因中國政治力介入生變，導致合約無法簽訂，而遭外界批評不透明，「我是有苦難言」。（中央社）
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日接受電台專訪時首度鬆口，台灣原訂向德國BNT購買500萬劑新冠肺炎疫苗，原本合約簽定在即、新聞稿都寫好了，卻因中國政治力介入生變，導致合約無法簽訂，而遭外界批評不透明，「我是有苦難言」。（中央社）

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中今天首度鬆口，台灣原訂向德國BNT購買500萬劑疫苗，原本合約簽定在即、新聞稿都寫好，卻因中國介入生變，對於屢遭外界批評不透明，「我是有苦難言」。

另外，台灣是否採用中國疫苗，備受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，中國疫苗不在COVAX的名單上，也不在台灣的洽購名單上，畢竟中國疫苗很多三期試驗訊息都以新聞稿方式發布，台灣根本無從了解其中技術性資料層面，至今中國也沒有表示要提供疫苗給台灣使用。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，各國加緊腳步研發疫苗，盼儘早讓生活恢復正常，台灣除了自行研發國產疫苗，也積極向國際大廠洽購疫苗。

陳時中早在去年就宣布，台灣預計向國際洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得，並洽購1000萬劑AZ疫苗以及500萬「其他廠牌」疫苗，但這500萬劑疫苗究竟是什麼廠牌、何時簽約，遲遲沒有下文。

陳時中今天接受電台專訪時首度證實，這500萬劑就是輝瑞BNT疫苗，台灣早在去年就和德國BioNTech公司直接洽購500萬劑疫苗，由於德國BioNTech公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給中國的上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中，一路都很擔憂有外力介入，才遲遲未公布廠牌。

陳時中說，去年底眼看簽約在即，雙方已正在互相檢視新聞稿，他在記者會中被問到疫苗購買進度時雖幾度想講，但最後仍忍住沒講出來，想不到對方就在簽約前夕急踩煞車，想必是「有人不希望台灣太高興」。

此後，陳時中頻頻被外界批評在疫苗議題上不夠透明，他苦笑道：「我是有苦難言」，該合約至今沒有完成簽約，因此也沒有毀約問題，但他坦言，這確實打亂了台灣在疫苗上的布局。

綜觀2021年，陳時中說，疫苗、抗病毒藥物都是今年相當重要的課題，台灣早在去年3月就超前部署，在研發小組中設置疫苗組，6月就和各國原廠聯繫，希望提供更進一步資料以洽購疫苗，當時很多疫苗還只有動物試驗、一期臨床試驗資料，指揮中心一方面了解專家對於4類疫苗看法，同時也準備好疫苗購買的法律程序問題。

➤➤➤「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

疫苗 台灣 陳時中

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