立法院啟動修憲 民進黨：不會走極端

立法院即將在本會期啟動修憲工程，「法理台獨」一直被認為會搭上順風車，立院國民黨團與民進黨團，勢必會因此再掀藍綠大戰。(本報資料照片)

立法院新會期將開議，修憲是朝野聚焦的重點之一。對於憲改議題，民進黨 團總召柯建銘昨天表示，除了朝野有共識的18歲公民權外，其他題目也都可以納入討論範圍，若涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端主張；國民黨 團總召費鴻泰直言，民進黨法理台獨修憲根本玩假的。

立法院上會期已成立修憲委員會，但因萊豬議題對抗，遲未召開第一次會議。立法院長游錫堃明天將召集朝野黨團協商本會期開議日，柯建銘表示，23日或26日是可能的開議日，各黨團再來討論。

柯建銘指出，包括中央政府體制變更、廢除考監兩院、不分區席次票票不等值、立院應否有閣揆同意權，民團提出的環境權、人權、勞動權入憲等議題，朝野都可以坐下來一起討論；他又說，若涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端主張，因為面對世界大變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁。

中國時報報導，「中華民國憲法」已16年未修正，這波憲改浪潮，也讓綠營順勢重拋「法理台獨」，喊話刪除國家統一、拚台灣入憲。

然而，統計過去一年，民進黨立委蔡易餘、陳亭妃提出三件涉及台獨的修憲案，分別是「刪除國家統一」修憲案、「剔除西藏、蒙古為我國固有之疆域」修憲案，及提出讓「台灣」正式納入憲法文字的「邁向國家正常化」修憲案，目前不是主動撤回，就是被退回程序委員會擱置。

據報導，陳亭妃表示，提案付委時就被國民黨擋下，「當然民進黨是有辦法讓案子付委，只是修憲需要3/4立委同意，而非1/2，所以只要國民黨這麼反對，就算送進委員會也沒有意義」；她說，沒有共識的討論，討論半天也沒意義。

費鴻泰則直言，民進黨從蔡英文 到柯建銘對此事根本沒意願，「民進黨在法理台獨的修憲就是玩假的。」孫文學校總校長張亞中說，推動台獨可分好幾種層次，最徹底的是正名制憲、改國號，如今民進黨顯然不敢碰正名制憲，才會轉而挑戰改國徽，退而求其次。

此外，春節連假結束，蔡英文總統預計23日將首度邀集七大工商團體研商疫後經濟策略。由於蔡在年前向對岸喊話盼逐步恢復交流，據了解，業者將建議蔡英文，提出足以承接「九二共識」且對岸可接受的新講法，讓兩岸能恢復對話。