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區隔中國海警？台海巡艦艇舷側文字塗裝新增TAIWAN

記者洪哲政／台北報導
國民黨立委陳以信表示，海巡署將這個「TAIWAN」塗裝字樣置於ROC上方，與放在ROC等塗裝行列裡，「意義完全不同」。他說，「希望此舉沒有意識形態的考量」。記者洪哲政／攝影
國民黨立委陳以信表示，海巡署將這個「TAIWAN」塗裝字樣置於ROC上方，與放在ROC等塗裝行列裡，「意義完全不同」。他說，「希望此舉沒有意識形態的考量」。記者洪哲政／攝影

據證實，月前在台灣國安高層指示下，海岸巡防署以避免與中國海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有R.O.C COAST GUARD上方，增加醒目「TAIWAN」塗裝，現已完成新北艦、澎湖艦等數艦新制塗裝，未來百餘艘大小艦艇，將利用歲修時機，全數「正名」。國民黨立委陳以信表示，「希望此舉沒有意識形態的考量」；民進黨立委趙天麟則說，因應海巡近年「第二海軍」的趨勢，這項作法是政府一貫常規政策。

據了解，這項艦船「正名」政策，內部決策雖呈現是由基層簽核向上呈報，經海巡署長周美伍轉呈海洋委員會主委李仲威核定後決行，是「由下而上」，但實際上是先有國安高層建議交辦在先，是「由上而下」。

民進黨過去在陳水扁執政2005年，海巡署已順應國際潮流，以「守護台灣」為主題，設計出藍白紅為底的「T」字艦艇舷側標誌，作為國際識別。

16日泊靠在基隆台船維修廠實施歲修的新北艦，除原塗裝外，已增加TAIWAN塗裝。官員透露，各船隊將利用歲修時機進行塗裝改變。

對此，國民黨立委陳以信表示，海巡署艦艇現有R.O.C COAST GUARD塗裝標示，長期以來與中國海警船的舷側文字塗裝原本就不同，針對官方稱執法上會與中方艦船「混淆」？他說，在過去這麼長的時間裡，「聞所未聞」。而海巡艦船會與中國海警船遭遇，只有在釣魚台海域，他不認為日本海上保安廳艦船會將我海巡艦船錯認為中國海警船。

陳以信表示，海巡署將這個「TAIWAN」字樣置於ROC上方，與放在ROC後，「意義完全不同」。他說，「希望此舉沒有意識形態的考量」。

但民進黨立委趙天麟認為，海巡署艦船增加TAIWAN標示，對海上被執法者而言，確實有助於辨識、避免與中國混淆。而近年來政府不管在外交或護照政策上，或邦交國在我國設處、設館，名銜在ROC後加上TAIWAN，都已是常規，海巡署作為「第二海軍」，比照外交部作法，屬於一貫政策。而這些舷側文字塗裝只是加上TAIWAN，並未將ROC塗銷。

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