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要選總統？ 柯文哲：2023再認真選就可以了

記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今在節目上表示，如果要選總統的話，2023再認真選就可以了。圖／擷取自「雲端最前線」網路直播
台北市長柯文哲今在節目上表示，如果要選總統的話，2023再認真選就可以了。圖／擷取自「雲端最前線」網路直播

台北市長柯文哲曾表態要參加總統大選，如今越來越靠近2024年，今他在節目上表示，如果要選總統的話，2023再認真選就可以了，至於對副市長黃珊珊是否有特別期待，柯說，她應該算是最認真在學習的。

柯文哲今《ETtoday新聞雲》節目「雲端最前線」被問及參選總統規畫，柯文哲表示，現在把市政做好就是最好的準備，如果真的要選舉，準備一年就夠了，「2023再認真選就可以了！」

另外，對於黃珊珊是否有特別期待，柯文哲說，最理想就是訓練好幾個有能力當市長的人，目前黃珊珊「應該算是最認真在學習的，她也比較認真。」

柯文哲說，一次訓練好幾個有能力的人，是經過故總統李登輝啓發，因為政治其實是要訓練的，相較之下自己過去前2年常常出錯、政策亂七八糟，「但是最近這兩年，你講不出我們政策哪地方錯？」柯說，因為政策要形成，一定要經過SOP，每次出錯就修改SOP，才會越來越精緻。

至於執政六周年，最滿意的施政結果，柯文哲說，用6天拆掉忠孝橋，但去年拆中正橋僅花了87小時；要知道這麼龐大的工程，能用小時當單位去做，另外，還有6年零舉債，還可以還掉570億，重點是我們怎麼有辦法還債，「這些都是看不到的東西，要好幾年才可以讓民眾感受到。」

柯文哲 雲端

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