批蘇貞昌仍用「武漢肺炎」 趙少康：兩岸怎對話

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

美國總統拜登日前呼籲禁稱新冠肺炎為「中國病毒」，避免歧視 及仇外情緒，中廣董事長趙少康 昨點名行政院長蘇貞昌仍用「武漢 肺炎」稱呼新冠肺炎，「一直惡意捅」，將讓兩岸難對話；行政院則要趙少康「勿過度渲染」，因為稱呼武漢肺炎非歧視，只是表達起源地。

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍以及趙少康、立委費鴻泰等人昨至先嗇宮參香。趙少康會前受訪表示，用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，蔡英文總統講得不多、已經改了，而是蘇貞昌講得比較多，但蘇做為行政院長，一方面是國際規範，一方面是不要再抱美國大腿，畢竟拜登也改口了。

趙少康說，蘇貞昌應該要與蔡英文的用語一致，用這種歧視性、汙辱性的字眼不好，且蔡一直盼兩岸要和解、疫情過後兩岸恢復對話，蘇一直惡意捅，這樣怎麼對話。

行政院秘書長李孟諺受訪時則表示，稱呼武漢肺炎並非歧視，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱，正如日本腦炎、西班牙流感、非洲豬瘟等，均僅表達疫病起源地之意，並非歧視或偏見之用語，也請外界勿過度渲染。

此外，馬英九日前也呼籲不要再稱武漢肺炎，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，指揮中心都已使用COVID-19；至於使否會強制要求全台統一使用新冠肺炎或COVID-19，陳時中說，討論事情時有學名跟俗名，俗名要怎麼稱呼，只要沒有汙辱性，不會有什麼意見。