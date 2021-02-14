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過年走春求桃花 全台5大月老廟公開

中央社台北8日電
台北霞海城隍廟湧入信眾參拜。(中央社)
台北霞海城隍廟湧入信眾參拜。(中央社)

今年情人節落在農曆春節期間，就有旅行業者搜集全台5大月老廟，提供給旅客在春節走春時參考，有另一半的可以鞏固感情，沒有的也可以順利脫單。

線上訂房平台Booking.com日前精選全台5大月老廟，讓旅客在過年假期增加一處可以走訪的地點，也使感情運擁有新年新氣象。

北部月老廟最不能錯過的就是台北大同區的「台北霞海城隍廟」，Booking.com說，這裡的月老廟備受大眾推崇，甚至還有不少海外信徒，貼心的廟方也為第一次拜月老的民眾在門口處放上中、英、日簡介，讓旅人第一次拜月老就上手。

中部的旅客若想祈求今年的感情運更加順利，Booking.com建議可以造訪台中西屯區的「慈德慈惠堂」，此廟除有為單身的民眾設置月老信箱，可以直接將心願寫給月老外，更有供奉能穩固戀情的神明，若是有感情上的困擾不妨前往求得感情新方向。

Booking.com指出，位於彰化鹿港的「鹿港天后宮」月老十分著名，許多人都會來此祈求好姻緣，若是新春期間有規劃前往鹿港老街遊玩的旅人，可以將此處加入行程之中，也別忘了可以向月老求取紅線，讓自己的感情運更加分。

台灣的部分，Booking.com說，旅客可以考慮造訪位在台南中西區的「大天后宮」，此處為台南的4大月老廟之一，適合目前已有對象，想祈求感情更加溫、與另一半長長久久的旅人。

Booking.com表示，住在高雄的民眾可以前往位於苓雅區的「高雄關帝廟」，為了讓大家都能祈求好姻緣，廟方貼心安排解說員，讓民眾可以依照正確的參拜步驟，求得好姻緣。

台灣

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