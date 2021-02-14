台商投資障礙多 盼印度改善創雙贏

緯創印度南部廠房去年12月12日爆發工人砸廠事件。圖／翻攝自twitter

在緯創印度 南部廠房爆發工人砸廠事件後，僑委會透過各地台商組織蒐集台商對印度投資 障礙的意見與建議，發現台商在印度遇到諸多問題，建議印度應提供窗口和資訊處理。

緯創位於印度卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾（Narsapura）工業園區廠房，疑因與勞務公司及工人間的糾紛，去年12月12日爆發約2000名工人圍廠、砸廠事件，讓更多台商關注印度的投資環境。

為協助台商順利布局印度，僑務委員會去年底透過台商組織等管道，向印度各地台商蒐集在當地經營遇到的投資障礙與困難，並在彙整後向印度政府反映，促使改善當地投資環境，讓更多台商有意願到印度投資，達成台印雙贏目標。

根據參與蒐集意見者向中央社記者透露，各地台商在印度經營，長期面臨諸多問題，包括合約協商、土地、爭議、電力供給、設廠遭當地村民在政客煽動下干擾等。但在試圖解決這些問題時，發現印度各地政府沒有單一窗口。

僑委會蒐集到的台商意見說，印度政府各單位經常互踢皮球，讓台商耗費大量時間尋找對的窗口，且必須到印度政府不同單位尋求協調。建議印度若要吸引台灣 供應鏈到印度，中央與各地方政府都應設立單一窗口，協助投資人，尤其是外國投資人，迅速解決投資障礙。

許多台商建議認為，印度土地產權複雜而導致外國投資人需要花費大量人力、資金和時間成本來克服土地問題。這對多數是中小企業的台商來說，形成到印度投資的一大障礙。

台商呼籲印度政府提供外國投資人完整的土地產權盡職調查報告，讓投資人可快速且完整掌握土地現況，以便快速決策且布局應投入的資源。

以印度南部某外國投資知名工業園區開發案為例，投資者與印度地方政府談妥投資條件，廠商購地，卻發生選舉換黨執政，以及地方政府把土地給他人的方式催逼投資商買下土地後，卻丟出不符合開發商條件的外資設廠合約，讓投資商簽約。

甚至政府出售的土地竟然有少數民族保留地等糾紛，卻未告知投資人。讓整塊工業園區的開發時程延宕至少2年，迄今尚未解決，讓外資對印度官方承諾無法有信心。

此外，許多外國企業到印度投資設立分支機構，連開設公司帳戶與個人薪資帳戶都要耗費一年甚至更久的時間，遭受重重審問和刁難，把到印度投資的外商都當作洗錢犯罪者，讓外國投資人深感困擾。

台商建議印度政府應認真解決銀行相關的投資障礙，以利外國投資人可迅速在印度完成營運準備，開始推展業務，以壯大印度經濟，繳納更多稅給印度政府。

僑委會蒐集到的建議還希望印度政府提供當地廠商名錄及供應鏈資訊，好讓外國投資人在獲相關資訊後可迅速評估，尋找適當的印度合作夥伴，加速合作，在印度拓展業務，達成外資與印度本土企業雙贏。

至於有關外資在印度經常遇到勞資糾紛，僑委會蒐集到的建議認為，印度政府應有特別的窗口和管道途徑，可讓投資人申請協助處理。