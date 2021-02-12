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台灣雲林花生 首銷愛爾蘭 背後和這隻土豆鳥有關

中央社／倫敦12日專電
台北駐愛爾蘭代表楊子葆（右）抱著第一批雲林外銷愛爾蘭的香蔥花生。雲林花生成功進入愛爾蘭市場，也打開了通往歐盟廣大市場的大門。（駐愛代表處提供）
台北駐愛爾蘭代表楊子葆（右）抱著第一批雲林外銷愛爾蘭的香蔥花生。雲林花生成功進入愛爾蘭市場，也打開了通往歐盟廣大市場的大門。（駐愛代表處提供）

在2月12日大年初一這天，第一批台灣雲林外銷愛爾蘭的香蔥花生順利通過都柏林海關，成功進入愛爾蘭市場，象徵雲林花生打開了通往歐盟廣大市場的大門。

愛爾蘭特產健力士黑啤酒與威士忌，而香氣撲鼻、耐嚼爽脆的雲林香蔥花生就是最好下酒菜。台北駐愛代表處將與愛爾蘭台灣協會合作推出線上虛擬「雲林花生品嘗會」，並已洽獲都柏林最大亞洲商品超市「亞洲行」採購上架，全力推廣台灣高品質農產品。

台北駐愛爾蘭代表處表示，其實雲林花生外銷愛爾蘭背後有一個有趣故事，要從駐愛代表處2021的新年賀卡談起。

駐愛代表處今年的新年賀卡以台灣帝雉與愛爾蘭國鳥「小辮鴴」（Northern Lapwing）兩張圖像，作為相互呼應的雙主軸。考慮到發音，駐愛代表處採用了「小辮鴴」另外一個俗名「鳳頭麥雞」，結果在社群網站推特發表之後，吸引雲林野鳥協會留言說，其實最恰當的中文名字，應該是雲林「土豆鳥」。

原來這一種鴴科麥雞屬的候鳥，每年會有相當族群長途飛到台灣避寒，冬天過後再返回歐洲，滯台期間主要停留在雲林。小辮鴴每年11月底到翌年3月初到雲林，正碰上花生剛收成，農夫引水準備輪作水稻的時候，田間乾濕參半，是牠們最喜歡的環境，所以多待在花生田裡。在雲林，人們稱它作「土豆鳥」，真是個純樸有台灣味的名字。

2020年雲林縣野鳥學會普查土豆鳥總數4072隻，2021年1月剛完成的最新普查全台共有8637隻，其中雲林就發現了7373隻，雲林簡直就是愛爾蘭國鳥的第二個故鄉。

駐愛代表處很喜歡這個故事，希望推動雲林花生進口愛爾蘭。愛爾蘭台灣協會會長鄭惠文大力支持，於是透過立法委員蘇治芬居中介紹，與雲林虎尾農會聯繫。

經過努力，在約一個月時間裡，就成功完成標示、檢驗證明文書等的英文格式化，符合歐盟食品規範要求，完成貿易採購，交付物流運輸，通過檢查出關，終於在大年初一這天成功外銷愛爾蘭。

台北駐愛爾蘭代表處的2021年新年賀卡成為雲林花生外銷愛爾蘭的契機，原來愛爾蘭國...
台北駐愛爾蘭代表處的2021年新年賀卡成為雲林花生外銷愛爾蘭的契機，原來愛爾蘭國鳥是每年到台灣避寒的候鳥，又名「土豆鳥」。(中央社)

台灣 歐盟 社群網站

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