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「天橋上的魔術師」楊雅喆譜寫台劇 重現當年中華商場

中央社／台北11日電
台劇「天橋上的魔術師」描述1980年代中華商場裡9個小孩和魔術師相遇經歷，交織出生命的成長故事。（公視、myVideo提供）
台劇「天橋上的魔術師」描述1980年代中華商場裡9個小孩和魔術師相遇經歷，交織出生命的成長故事。（公視、myVideo提供）

魔幻寫實台劇「天橋上的魔術師」，劇中重現了90年代拆除的中華商場，總預算超過新台幣2億元，打破台劇製作規格。導演楊雅喆說，自己不知輕重，但想替台灣影視產業拋磚引玉。

改編自作家吳明益同名小說的「天橋上的魔術師」，劇中角色面臨是否有勇氣面對真實，劇組也面臨是否有勇氣挑戰台灣影視極限。「天橋」的製作費高達一般台劇4倍，狠砸新台幣8000萬元在汐止郊區一處2公頃空地上，以一年時間還原中華商場近50間的店面與住家，造就了台劇史上最大的片場。

以80年代的台北西門町中華商場為背景，「天橋」講述9個孩子在面臨人生困惑時，相遇了一名既像流浪漢、有時又像死神的神秘魔術師。魔術師就像面鏡子般，讓孩子們看到了心中的缺陷、慾望與夢想。

身兼「天橋」導演及編劇的楊雅喆認為，看見真實自己的瞬間就像魔幻時刻，「有勇氣去改變、實踐生命」，這份勇氣感動了自己，也希望讓觀眾能夠從劇中體驗。

楊雅喆直言，「天橋」是他操作過最龐大的案子，一頭栽下去就是5年，當初真的不知輕重。「只知道自己喜不喜歡、有沒有興趣，若沒能力獨自做好，就找更有能力的一起做。」結果團隊裡滿滿的金馬獎常客，包括美術指導王誌成、攝影陳克勤、造型設計王佳惠，並由杜篤之負責音效。

楊雅喆表示，挑選各組領頭人的關鍵就是得「活過80年代」，因為劇組成員年齡有20多歲者、也有非台北人，中華商場與80年代對他們太過遙遠。楊雅喆與王誌成、王佳惠及製片劉蔚然，意外變成「天橋」大四喜，像講故事的耆老，藉回憶建立劇組對中華商場的想像。

特別的是，楊雅喆在開拍前製作了10分鐘短片，以台灣80年代舊照片搭配劉蔚然旁白，講的是中華商場的前世今身，所有進劇組的人，不論是美術組或製片組都得先看完。「這樣大家對主題有情感黏著度，對建築物也有基本了解，如果太陽照射方向打燈打錯，也會有人發覺。」

楊雅喆分享，有人參與「天橋」劇組拍攝後，開啟與父母的對話，好奇他們曾經歷過的年輕歲月。「做那部短片看起來是很小的動作，卻很有效，這是一個好劇組的模式，能讓將來也想做懷舊、復古劇、甚至是虛構時代劇的同業參考。」

「留下經驗」是製作「天橋」時的重要考量，楊雅喆說，中華商場為什麼要搭實景拍？因為劇組也曾試過微縮模型，但卻發現更花錢，「只能拍遠景，近景拍攝時還是得再搭景。」他苦笑著表示，因為台灣影像構成經驗缺乏，劇組得實際操作才知可不可行。「這次做『天橋』就當作是拋磚引玉，讓業界能以我們為預算參考，不會多走冤枉路。」

另一方面，「天橋」也與「寄生上流」導演奉俊昊御用的南韓特效團隊合作，互相交流學習。「大家都喊想讓台灣影視工業追上韓國，但卻乏不只是錢，而是經驗。」楊雅喆認為，要讓產業能銷售到海外，不能只是喊口號，或短暫挹注2、3年就行，這段磨兵備戰的歷程，10年可能也只能看到一點成績。「台積電股票今天會漲成這樣，也是累積了40年，大家要把眼光放遠。」

雖然不論劇裡或現實，中華商場最終都不免拆除，但楊雅喆卻認為，消失不是負面詞彙、反而是證明它真實存在過，這也是全劇的核心。若中華商場仍矗立在西門町，就只是間又舊又破的樓房。

楊雅喆說：「它不見了，你會開始想念它，就證明你愛過它。被愛的東西就真的存在；不愛的，始終沒有存在過。」

台劇「天橋上的魔術師」導演楊雅喆認為，雖然不論劇裡或現實，中華商場最終都不免拆除...
台劇「天橋上的魔術師」導演楊雅喆認為，雖然不論劇裡或現實，中華商場最終都不免拆除，但劇中討論的「消失」不是負面詞彙，反而是證明它真實存在過，因為「它不見了，你會開始想念它，就證明你愛過它」。(中央社)
49歲台灣導演楊雅喆（左）擔任台劇「天橋上的魔術師」導演及編劇，耗時5年、新台幣...
49歲台灣導演楊雅喆（左）擔任台劇「天橋上的魔術師」導演及編劇，耗時5年、新台幣2億預算，挑戰台劇影視規格極限。（公視、myVideo提供）

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