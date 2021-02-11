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居家開運招財求桃花 3關鍵字：黃色、西方與北方

記者何醒邦／即時報導
易經命理風水老師蔡上機表示，金牛年吉祥色為「黃色」或「黃金色」，可用天然黃色可食用的蔬果，如橘子、木瓜、芒果、柿子，或黃色活體蘭花、黃水晶礦石、黃金等，來布局擺設。圖／本報系資料照片
易經命理風水老師蔡上機表示，金牛年吉祥色為「黃色」或「黃金色」，可用天然黃色可食用的蔬果，如橘子、木瓜、芒果、柿子，或黃色活體蘭花、黃水晶礦石、黃金等，來布局擺設。圖／本報系資料照片

金牛年來臨，新的一年，如何趨吉避凶與開運？易經命理風水老師蔡上機表示，2021年走「第6星（運）」，「生氣」屬「土」；生氣也就是每年最為吉利的氣，可招來好運、驅走厄運，同時可「招財、招貴人、招桃花」。

2021年要求得生氣的好運，就要利用土的能量。蔡上機指出，屬土的元素，吉祥色為「黃色」或「黃金色」，吉祥素材是礦石、陶瓷、泥土，吉祥數字為「5或10」的個位數字，吉祥造型為桶型、橢圓方型等，吉祥方位為「西方與北方」。

至於布局擺設的方法，他舉例，可用天然黃色可食用的蔬果，如橘子、柳丁、木瓜、芒果、鳳梨、柿子、黃金奇異果、黃肉小玉、黃色小番茄、黃肉地瓜、玉米、南瓜、黃椒等食物，或整盆黃色活體蘭花、黃水晶礦石、黃金、陶瓷、黃色陶瓷金桔盆栽等物品，再透過手機的電子羅盤或指南針，尋找出2021年的生氣財位西方與北方其中一個位置皆可，一次擺設相同種類的物品5或10件，即可激發出該區域風水，幫助招財、招貴人，招桃花人緣等好運。

而水果約擺設2天後即可食用，蘭花則凋謝後可再重新擺設，並如法炮製，直至2021年的冬至日截止。蔡上機也建議，在財位上若有垃圾桶、汙穢的東西等，都要移走。

瞭解上述擺設方法後，即可應用在商業與居家風水上，以此開運。商業風水的布局開運，應選的區域包括：公司大廳、公司會議室、營業門市大廳、營業收銀櫃臺、老闆主管獨立辦公室、辦公桌。居家風水的布局開運，應選的區域包括：住家客廳、書房、書桌、臥房等。

至於房地產，蔡上機認為，2020年房價亂漲，不曉得在漲什麼，2021金牛年在雙北以外的區域、低單價、低總價的區域，也延續這亂漲一通的趨勢，原因不外乎海外資金回台、國際熱錢投資房地產避險、台灣利率低、貸款成數高，所以交易持續活躍：而各縣市的西方、北方、西北方等三處地區，都是該縣市裡，房地產最有利的區域，有些很久沒漲的地方，也有機會落後補漲。

經濟方面，蔡上機說，將呈現兩樣情，最主要的基層、民生消費等庶民經濟，2021年恐怕會比前一年還要慘澹；但國家經濟全靠高科技產業、轉單出口貿易撐起一片天，雖然GDP帳面數據可能很好，但一般中小企業和民眾感受不到，2021年民眾可能對未來有很多不確定感，內心較苦悶與不滿。

易經命理風水老師蔡上機表示，金牛年吉祥色為「黃色」或「黃金色」，可用天然黃色可食...
易經命理風水老師蔡上機表示，金牛年吉祥色為「黃色」或「黃金色」，可用天然黃色可食用的蔬果，如橘子、木瓜、芒果、柿子，或黃色活體蘭花、黃水晶礦石、黃金等，來布局擺設。圖／本報系資料照片

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