我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MIT博士生偷車攜槍遭搜捕 涉耶魯華生命案「極危險」

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

記者李樹人／台北即時報導
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

依照傳統習俗，年初一總會外出走春，沾沾喜氣，如何在金牛年的第一天博得好兆頭，民俗專家譚秀珠建議，當天一早七點之前，穿著大地色調衣服，出門後，先往西方向行走，經過南方、東方、北方，花20分鐘繞一圈，如果途中如能行經銀行、郵局，則招才效果更好。

許多人除夕夜守歲，大年初一睡到快中午，譚秀珠建議，除夕夜還是應該早睡，選在年初一早上的五點至七點之間，打開大門，招來好運。如果真晚起床，則建議在十一點至三點之間開門。

譚秀珠建議，年初一最好能夠吃素，積福德、積慈悲心，以她為例，當天早餐必吃發糕，外加一顆橘子，如果無法一口氣吃完一顆發糕，在當天慢慢吃，以討得喜氣。

年初一走春，穿什麼顏色衣服也很重要，譚秀珠說，金牛年的應景色系為大地色，建議當天外套以土黃、咖啡、銀灰、香檳金等顏色為主，這要比穿紅色衣服，更能夠招來喜氣財運。

譚秀珠傳授一招簡單「借運法」，當天一早先在家裡以直指、無名指在另一手掌心，寫下今年心願，如果求財，就寫下「財」，想要生兒育女，則寫下「子女」，想健康平安，就寫下「安」，寫完後，握緊拳頭。

最好在七點之前出門，先往西邊走去，就在家裡附近繞一圈，最好行經銀行、郵局、提款機等地方，心中想著藍色千元大鈔從銀行金櫃飛至自己錢包，切記一路上，不可打開拳頭，回家後，將雙手靠胸，再打開手掌，如在自家佛堂前行事，效果更好。

大年初一，許多人拜廟走春，雖然大部分廟宇都會開大門，迎接信徒，但譚秀珠提醒，這一天到廟裡拜拜時，仍應走側門，此外，在焚香及持香行走時，必須格外小心，不要被香燒到衣服或是頭髮，以免壞了好心情。

來自宜蘭的聯新國際診所院長林頌凱表示，年初一至廟裡拜拜走春，這是老家裡沿襲已久的新年習慣，一個上午全家拜過三家廟宇，祈求身體健康、喜悅平安。

不過，一年一年地走春拜廟，長輩年紀增長，骨刺增生及關節退化，走起路來明顯吃力，林頌凱說，「走春不見得一定要走的」，也可以搭車至廟宇附近，視長輩身體狀況而定。

值得注意的是，年初一廟裡眾信徒焚香祈禱，煙霧裊繞，許多人眼睛被燻的睜不開，如果稍不慎，在跨越門檻及階梯，就容易跌倒，晚輩最好在一旁護著老人家。

咖啡

上一則

包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

下一則

居家開運招財求桃花 3關鍵字：黃色、西方與北方

延伸閱讀

民俗篇／舊錢母不必丟 「過香爐」加持繼續旺

民俗篇／舊錢母不必丟 「過香爐」加持繼續旺
讓大家家中過年「敦城」推出「年夜飯」

讓大家家中過年「敦城」推出「年夜飯」
法拉盛公寓驚現郵件大盜 綠卡、紓困金全被偷

法拉盛公寓驚現郵件大盜 綠卡、紓困金全被偷
盜取支票頻傳 休城暫封部分郵箱

盜取支票頻傳 休城暫封部分郵箱

熱門新聞

長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

華郵點名烏克蘭、伊朗拒用「敵人疫苗」 台灣也入列

2021-02-03 20:31
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷
北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行