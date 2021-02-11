年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

依照傳統習俗，年初一總會外出走春，沾沾喜氣，如何在金牛年的第一天博得好兆頭，民俗專家譚秀珠建議，當天一早七點之前，穿著大地色調衣服，出門後，先往西方向行走，經過南方、東方、北方，花20分鐘繞一圈，如果途中如能行經銀行、郵局，則招才效果更好。

許多人除夕夜守歲，大年初一睡到快中午，譚秀珠建議，除夕夜還是應該早睡，選在年初一早上的五點至七點之間，打開大門，招來好運。如果真晚起床，則建議在十一點至三點之間開門。

譚秀珠建議，年初一最好能夠吃素，積福德、積慈悲心，以她為例，當天早餐必吃發糕，外加一顆橘子，如果無法一口氣吃完一顆發糕，在當天慢慢吃，以討得喜氣。

年初一走春，穿什麼顏色衣服也很重要，譚秀珠說，金牛年的應景色系為大地色，建議當天外套以土黃、咖啡 、銀灰、香檳金等顏色為主，這要比穿紅色衣服，更能夠招來喜氣財運。

譚秀珠傳授一招簡單「借運法」，當天一早先在家裡以直指、無名指在另一手掌心，寫下今年心願，如果求財，就寫下「財」，想要生兒育女，則寫下「子女」，想健康平安，就寫下「安」，寫完後，握緊拳頭。

最好在七點之前出門，先往西邊走去，就在家裡附近繞一圈，最好行經銀行、郵局、提款機等地方，心中想著藍色千元大鈔從銀行金櫃飛至自己錢包，切記一路上，不可打開拳頭，回家後，將雙手靠胸，再打開手掌，如在自家佛堂前行事，效果更好。

大年初一，許多人拜廟走春，雖然大部分廟宇都會開大門，迎接信徒，但譚秀珠提醒，這一天到廟裡拜拜時，仍應走側門，此外，在焚香及持香行走時，必須格外小心，不要被香燒到衣服或是頭髮，以免壞了好心情。

來自宜蘭的聯新國際診所院長林頌凱表示，年初一至廟裡拜拜走春，這是老家裡沿襲已久的新年習慣，一個上午全家拜過三家廟宇，祈求身體健康、喜悅平安。

不過，一年一年地走春拜廟，長輩年紀增長，骨刺增生及關節退化，走起路來明顯吃力，林頌凱說，「走春不見得一定要走的」，也可以搭車至廟宇附近，視長輩身體狀況而定。

值得注意的是，年初一廟裡眾信徒焚香祈禱，煙霧裊繞，許多人眼睛被燻的睜不開，如果稍不慎，在跨越門檻及階梯，就容易跌倒，晚輩最好在一旁護著老人家。