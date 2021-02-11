包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。 圖片來源／ingimage

領了年終，大家都開始忙著準備過年。今年疫情 當頭，許多行業不好過。你決定好今年紅包該怎麼包了嗎？紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。

小孩子過年，最期待的就是領紅包了，究竟「紅包」有哪些禁忌呢？

‧新的紅包袋裝新鈔

今年是是牛年，印有鼠、豬年的過期紅包袋就別再用了，至於拿用過的紅包袋重複使用，也是忌諱。紅包袋不需封口，往下折就好。紅包上可以寫上名字和祝福的話語，更有誠意。紅包內請裝新鈔，最好百元鈔，包起來更有份量。

‧包給小孩不要特殊化

包給兄弟姊妹的小孩請包一樣的金額，家人間可以先討論大概數字，免得讓小孩們產生偏差比較心理，「大伯包的多」、「姑姑好小氣」，反而影響了家庭和氣。

‧晚輩不可包的比長輩多

晚輩包得比長輩少，是一種禮貌的表現。如果知道爺奶要包2000元給孫子，爸媽也請包2000元給子女就好。

‧大人不要「兩免」

有些家長怕麻煩，也不想花錢，常常約好「我不包給你孩子，你不包給我孩子」，但紅包只是讓小孩討吉利，包小小金額也無妨，就讓孩子開心過年吧！

‧大人別挪用小孩紅包

別騙小孩說幫他們保管紅包，但父母卻挪用。「壓歲錢」是給小孩的，不管是幫他開戶「存起來」，或是直接交給小孩使用都好，可以趁機讓小孩學習感恩跟理財。

‧數字禁忌 要雙數但避開4

紅包數字必須是雙數，金額建議選吉祥數字268，2代表雙喜，6代表六六大順，8有發財意思，都是很討喜的紅包數字，但4的諧音近「死」，絕對是大忌諱。

‧拿到紅包要先壓歲

領紅包，要雙手接過，說句吉祥話和謝謝。拿到紅包後，先在枕頭下放15天，等到過完「元宵節」，等於整個年都過完了，再拿出來使用或存起來，讓祝福功德更圓滿。也不能當著長輩面拆紅包數錢，是很不禮貌的行為。

紅包金額也有學問，包太多「自己要吃土」，包太少又不禮貌，幾點供參考：

‧包給直系長輩 心懷感恩量力而為

父母單人6000元起跳，但如果是社會新鮮人，3600元也合宜，反正來年薪水起漲再加碼即可。

祖父母、外祖父母紅包，金額建議一視同仁。如果父母親平日常常「神救援」帶小孩、煮飯或子女手頭寬裕，可以多包一點，禮多不怪。包給祖父母輩3600元起跳，視個人財力逐年遞增，但建議每年紅包至少要「持平」，不可比去年少。

‧包給小孩心意就好 不用拚財力

包給自己小孩，1000元起到2000元都可以，順便教孩子理財觀，讓他好好運用這筆錢。

包給親友的孩子，要看親疏遠近，兄弟姊妹的孩子從600、1200、2000都合宜，至於交情一般的鄰居同事從200、600元都可以。

以上紅包數字都僅供參考，視各家狀況而定，紅包只是心意，祝福大家今年牛轉乾坤，事事順心。