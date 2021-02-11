我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MIT博士生偷車攜槍遭搜捕 涉耶魯華生命案「極危險」

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

聯合新聞網 / 綜合報導
紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。 圖片來源／ingimage
紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。 圖片來源／ingimage

領了年終，大家都開始忙著準備過年。今年疫情當頭，許多行業不好過。你決定好今年紅包該怎麼包了嗎？紅包不只是一筆金錢，更蘊藏著感謝祝福的心意，「謝謝您去年辛苦了」、「祝福你新年會更好」，人們透過小小紅包向親友表達感謝與祝福。

小孩子過年，最期待的就是領紅包了，究竟「紅包」有哪些禁忌呢？

‧新的紅包袋裝新鈔

今年是是牛年，印有鼠、豬年的過期紅包袋就別再用了，至於拿用過的紅包袋重複使用，也是忌諱。紅包袋不需封口，往下折就好。紅包上可以寫上名字和祝福的話語，更有誠意。紅包內請裝新鈔，最好百元鈔，包起來更有份量。

‧包給小孩不要特殊化

包給兄弟姊妹的小孩請包一樣的金額，家人間可以先討論大概數字，免得讓小孩們產生偏差比較心理，「大伯包的多」、「姑姑好小氣」，反而影響了家庭和氣。

‧晚輩不可包的比長輩多

晚輩包得比長輩少，是一種禮貌的表現。如果知道爺奶要包2000元給孫子，爸媽也請包2000元給子女就好。

‧大人不要「兩免」

有些家長怕麻煩，也不想花錢，常常約好「我不包給你孩子，你不包給我孩子」，但紅包只是讓小孩討吉利，包小小金額也無妨，就讓孩子開心過年吧！

‧大人別挪用小孩紅包

別騙小孩說幫他們保管紅包，但父母卻挪用。「壓歲錢」是給小孩的，不管是幫他開戶「存起來」，或是直接交給小孩使用都好，可以趁機讓小孩學習感恩跟理財。

‧數字禁忌 要雙數但避開4

紅包數字必須是雙數，金額建議選吉祥數字268，2代表雙喜，6代表六六大順，8有發財意思，都是很討喜的紅包數字，但4的諧音近「死」，絕對是大忌諱。

‧拿到紅包要先壓歲

領紅包，要雙手接過，說句吉祥話和謝謝。拿到紅包後，先在枕頭下放15天，等到過完「元宵節」，等於整個年都過完了，再拿出來使用或存起來，讓祝福功德更圓滿。也不能當著長輩面拆紅包數錢，是很不禮貌的行為。

紅包金額也有學問，包太多「自己要吃土」，包太少又不禮貌，幾點供參考：

‧包給直系長輩 心懷感恩量力而為

父母單人6000元起跳，但如果是社會新鮮人，3600元也合宜，反正來年薪水起漲再加碼即可。

祖父母、外祖父母紅包，金額建議一視同仁。如果父母親平日常常「神救援」帶小孩、煮飯或子女手頭寬裕，可以多包一點，禮多不怪。包給祖父母輩3600元起跳，視個人財力逐年遞增，但建議每年紅包至少要「持平」，不可比去年少。

‧包給小孩心意就好 不用拚財力

包給自己小孩，1000元起到2000元都可以，順便教孩子理財觀，讓他好好運用這筆錢。

包給親友的孩子，要看親疏遠近，兄弟姊妹的孩子從600、1200、2000都合宜，至於交情一般的鄰居同事從200、600元都可以。

以上紅包數字都僅供參考，視各家狀況而定，紅包只是心意，祝福大家今年牛轉乾坤，事事順心。

對小孩子來說，過年領紅包是最開心的事情了。 報系資料照
對小孩子來說，過年領紅包是最開心的事情了。 報系資料照

疫情

上一則

疫情衝擊台灣旅遊 百億商機飛了 恐寫下連5年衰退紀錄

下一則

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

延伸閱讀

奶奶用手繪筆記學用手機 發紅包給外地孫子

奶奶用手繪筆記學用手機 發紅包給外地孫子
為孫子過春節

為孫子過春節
老婆紅包多厚？ 陳曉東驚喊：不要問不要問…

老婆紅包多厚？ 陳曉東驚喊：不要問不要問…

抽拉紅包、新春口罩 春節熱賣

抽拉紅包、新春口罩 春節熱賣

熱門新聞

長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

華郵點名烏克蘭、伊朗拒用「敵人疫苗」 台灣也入列

2021-02-03 20:31
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷
北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行