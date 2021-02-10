「韓國瑜當主席 趙少康選總統」 國民黨陷領導危機

中廣董事長趙少康（左起）與國民黨主席江啟臣。(圖／國民黨提供)

台灣政壇風雲再起，國民黨原預期韓國瑜 年後宣布參選黨主席，韓卻意外成為趙少康 的推薦人，反使江啟臣 的連任主席之路更加進退維谷。趙少康想選黨主席，除了有黨內法規這關要過，也必須拿出退黨多年一回來就要選主席的「正當性」說服黨員；而江啟臣則因連勝文和趙少康人事案皆採「單線作業」引發黨內主管不滿，讓他深陷內憂外患的領導危機。

趙少康從韓國瑜勸進的「黨主席參選」到成為沒和韓國瑜討論的「總統擬參選人」，變化多端的決定讓人摸不著頭緒，兩人除了都曾離開政壇一段時間，辯才無礙善用庶民語言外，也都熟捻媒體操作。不過相較於韓國瑜愛「蓋牌」，趙少康則不斷「掀牌」，趙接下來如何出招，都將影響到其他潛在競爭者的布局。

趙少康卡在黨內「一年條款」，強調不一定要選主席，但已開始籌備總統競選辦公室；若最後趙不能選，韓選擇親自出馬，也就更增添「韓國瑜當主席，趙少康選總統」的合作可能性。

不過，韓國瑜這個品牌是兩面刃，在黨內「互比」不遜色，但到黨外「對比」恐造成反效果；想要成為藍營的共主，趙少康不但要過國民黨內這關，對外還有民進黨的挑戰。趙少康會不會成為下一個韓國瑜？韓的大起大落值得借鏡，尤其中廣案的牽連，趙搶得先機後，真正的檢驗還未開始。

面對趙、韓挑戰，江啟臣除了堅守黨內規範幾乎別無他法，不過對內難以服眾才是他真正的致命傷。去年此時，林為洲、李彥秀、柯志恩、連勝文表態支持江啟臣參選主席，江也以「集體領導」宣示青壯派的改革，不過江的決策圈愈來愈小，尤其連、趙兩案上「單線作業」，讓黨務主管私下抱怨，江要分清楚，自己需要的是「夥伴」，不是「幕僚」。

面對「趙韓聯盟」，江啟臣必須展現出想戰、能戰、敢戰的魄力，與「夥伴」共謀競選策略，不是合拍影片、合體站台就是團結；如果不能守住當初支持他參選主席的關鍵力量，只會不斷被見縫插針，甚至未戰氣已竭。