台積電更強大了！傳蘋果找上門合作開發Micro OLED面板

蘋果傳出找台積電合作開發Micro OLED面板。（路透）

日經新聞10日報導，蘋果 公司已與台積電 合作，開發Micro OLED面板，計畫用於即將問世的擴增實境（AR）產品。

報導說，Micro OLED面板是種更薄、更小且更功耗較低的面板種類，因此更適用於穿戴式AR裝置。蘋果公司正與台積電在此方面進行合作。

消息人士說，蘋果找上台積電合作這款面板的原因，是因為micro OLED面板不是和智慧手機 、電視所使用的傳統液晶（LCD）顯示器，或是用於高階智慧手機的OLED面板一樣是建立在玻璃基板上，而是直接建立在晶圓上，這可讓顯示器更薄、更小且耗電量更低。

報導說，這種正在開發中的面板尺寸不到1英吋，蘋果與台積電的這項micro OLED計畫目前仍在試驗生產階段，將花上數年才會達到量產階段。

此外，部份生產也將用到台積電現有的晶片生產設備與製程。

消息人士說，這項計畫是蘋果在龍潭秘密實驗室執行的兩項計畫之一。除了micro OLED面板外，蘋果還在開發微micro LED技術，而且為兩款產品設有試驗產線。

知情人士表示，蘋果已從台灣面板業者友達光電聘僱數十名經驗豐富的專家來進行micro OLED計畫，同時也從日本和其他地方挖角面板專家。這些人都必須簽署保密協議，嚴禁與同業的朋友或熟人見面。

日經報導指出，台積電不願對上述消息置評，蘋果也未回應。

彭博資訊1月曾引述消息人士報導，蘋果正在為其代號為N421的AR眼鏡開發基礎技術，但距離問世仍有數年之遙。但消息人士說，蘋果先前的計畫是最快在2023年讓AR眼鏡亮相。