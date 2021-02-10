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蔡英文小年夜談話 盼「講粵語的朋友」對民主保持信念

記者丘采薇／台北報導
中華民國蔡英文於小年夜發表談話。(聯合新聞網)
中華民國蔡英文於小年夜發表談話。(聯合新聞網)

中華民國蔡英文於小年夜在臉書發布影片，以國、台、客、英語向國人及全世界華人拜年。談話中特別對「講粵語的朋友」喊話，她表示，謝謝大家關注她的臉書，也請大家相信，民主制度也許不完美，但依然是目前為止，人類社會最好的制度，請大家保持信念，不要放棄，也祝大家新年平安，隨後她祝福全球華人朋友有一個美好的農曆新年，並祝福全世界人們新年快樂。

影片來源：聯合影音網

蔡英文表示，去年是辛苦的一年，記得也是從農曆新年開始，疫情陸續擴散，全世界的人們生活都被攪亂了。今年，隨著全球疫苗的施打率逐漸提高，希望不只台灣生活如常，全世界也可以恢復正常。她表示，台灣也採取多源頭外購與國內研發雙軌並行的方式，會逐步取得疫苗，並讓最前線的醫護人員和必要人員優先施打，接著，也會讓國內民眾依序獲得疫苗的保護。

蔡英文說，今年因為疫情，很多在國外的台灣人無法回來過年，也有些人要在隔離中過年，謝謝大家的配合。祝福大家無論身在世界何處，都平安健康，萬事順利，等待疫情趨緩，都可以恢復交流，一切如昔。

蔡英文說，新年都要許願，她希望，今年所有的台灣人民，都像去年一樣，「團結真有力。」她也說，「讓我們一起扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮、景氣更暢旺。」

台灣 疫情 蔡英文

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